Мбаппе занял понравившиеся игровые номера

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который должен присоединиться к "Реал Мадрида", этим летом будет выступать под номер 9 или 10. Об этом сообщает AS.

По информации издания, если Лука Модрич покинет "Реал Мадрид", тогда Килиан Мбаппе будет выступать под 10 номером, если хорват останется, тогда 25-летний нападающий возьмет 9 номер. Ранее под этим номером играл другой француз Карим Бензема (2010/2011 - 2022/2023) и Криштиану Роналду (2009/2010).

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Напомним, Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года, 10 мая француз официально объявил о том, что покинет "ПСЖ" по окончании этого сезона.