  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мбаппе занял понравившиеся игровые номера
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе занял понравившиеся игровые номера

Испания

9 или 10

Мбаппе занял понравившиеся игровые номера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который должен присоединиться к "Реал Мадрида", этим летом будет выступать под номер 9 или 10. Об этом сообщает AS.

По информации издания, если Лука Модрич покинет "Реал Мадрид", тогда Килиан Мбаппе будет выступать под 10 номером, если хорват останется, тогда 25-летний нападающий возьмет 9 номер. Ранее под этим номером играл другой француз Карим Бензема (2010/2011 - 2022/2023) и Криштиану Роналду (2009/2010).

Читайте такжеМакрон продолжает давить на Реал для того, чтобы тот отпустил своих игроков на Олимпиаду

Напомним, Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года, 10 мая француз официально объявил о том, что покинет "ПСЖ" по окончании этого сезона.

По теме
yellow-arrow
Барселона определилась, кого собирается продать, а кого оставить на следующий сезон
yellow-arrow
Ювентус, Арсенал и Барселона интересуются Субименди. Реал Сосьедад готов продать игрока
yellow-arrow
Мичел: Цель Лиги чемпионов уже достигнута, но перед нами все еще стоят такие задачи, как финиш на втором месте или лучший бомбардир Довбык
Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости