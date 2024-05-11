Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал хочет подписать 16-летнего аргентинца. Ривер Плейт требует 45 миллионов евро
Очередная гонка за талантом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" следит за 16-летним атакующим полузащитник "Ривер Плейт" Франко Мастонтуоно. Об этом сообщает Николо Скира.
Мадридцы лидируют в гонке по подписанию игрока. Хавбек также и сам хочет перейти в "Реал". Между клубом и игроком уже заключено принципиальное соглашение на счет трансфера.
"Ривер Плейт" требует, чтобы "сливочные" выплатили клаусулу, которая составляет 45 миллионов евро. “Реал” планирует договориться о снижении этой суммы.
В этом сезоне Мастонтуоно провел 11 матчей за первую команду "Ривер Плейт". На его счету два забитых мяча.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2024
- Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой против Фьюри. Видео
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО