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Реал хочет подписать 16-летнего аргентинца. Ривер Плейт требует 45 миллионов евро

Испания

Очередная гонка за талантом

Реал хочет подписать 16-летнего аргентинца. Ривер Плейт требует 45 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" следит за 16-летним атакующим полузащитник "Ривер Плейт" Франко Мастонтуоно. Об этом сообщает Николо Скира.

Мадридцы лидируют в гонке по подписанию игрока. Хавбек также и сам хочет перейти в "Реал". Между клубом и игроком уже заключено принципиальное соглашение на счет трансфера.

"Ривер Плейт" требует, чтобы "сливочные" выплатили клаусулу, которая составляет 45 миллионов евро. “Реал” планирует договориться о снижении этой суммы.

В этом сезоне Мастонтуоно провел 11 матчей за первую команду "Ривер Плейт". На его счету два забитых мяча.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.

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Реал (Мадрид) Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) Франко Мастантуоно
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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