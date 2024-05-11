Реал хочет подписать 16-летнего аргентинца. Ривер Плейт требует 45 миллионов евро

"Реал" следит за 16-летним атакующим полузащитник "Ривер Плейт" Франко Мастонтуоно. Об этом сообщает Николо Скира.

Мадридцы лидируют в гонке по подписанию игрока. Хавбек также и сам хочет перейти в "Реал". Между клубом и игроком уже заключено принципиальное соглашение на счет трансфера.

"Ривер Плейт" требует, чтобы "сливочные" выплатили клаусулу, которая составляет 45 миллионов евро. “Реал” планирует договориться о снижении этой суммы.

В этом сезоне Мастонтуоно провел 11 матчей за первую команду "Ривер Плейт". На его счету два забитых мяча.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.