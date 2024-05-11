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Гранада - Реал Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Начало в 19:30

Гранада - Реал Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня пройдет игра чемпиона в виде вылетающего из высшей лиги мадридского "Реала" против "Гранады". "Реал Мадрид" выиграл у "Насридов" 15 последних матчей подряд, начиная с февраля 2013 года, сегодня этот показатель может увеличиться, на игру против "Гранады" мадридцы выйдут резервом, на воротах будет стоять Куртуа. "Гранада", которой удалось в апреле набрать 7 очков, уступила в прошлом туре "Севильи", даже победа в сегодняшней игре вряд ли поможет подопечным Медины.

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Чемпионат Испании, "Гранада" – "Реал Мадрид"
11 мая, 19:30
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Гранада - Реал Мадрид
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