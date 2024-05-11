Барса показывает Рафинье на выход

"Барселона" собирается продать Рафинью. Об этом сообщает Sport.es.

По имеющейся информации, "Барселона" сообщила бразильскому вингеру о том, что они не видят его в следующем сезоне. Рафинья знает, что если он решит остаться, то будет на второстепенных ролях. Отмечается, что "Барса" контактировала с представителями саудовского "Аль-Хилаля" касаемо перехода Рафиньи, клуб готов заплатить около 100 миллионов евро с учетом бонусов.

Напомним, за этот сезон Рафинья сыграл в 35 играх во всех турнирах, отличившись 9 голами и 14 результативными передачами.