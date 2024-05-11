Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барса показывает Рафинье на выход
Единственное место, где он может продолжить карьеру, это Саудовская лига
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" собирается продать Рафинью. Об этом сообщает Sport.es.
По имеющейся информации, "Барселона" сообщила бразильскому вингеру о том, что они не видят его в следующем сезоне. Рафинья знает, что если он решит остаться, то будет на второстепенных ролях. Отмечается, что "Барса" контактировала с представителями саудовского "Аль-Хилаля" касаемо перехода Рафиньи, клуб готов заплатить около 100 миллионов евро с учетом бонусов.
Напомним, за этот сезон Рафинья сыграл в 35 играх во всех турнирах, отличившись 9 голами и 14 результативными передачами.
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ
- Барселона определилась, кого собирается продать, а кого оставить на следующий сезон
- Официальный уход Мбаппе из ПСЖ, ассисты от Цыганкова и Довбика. Главные новости за 10 мая
- Лунин подписал личный контракт с Adidas
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО