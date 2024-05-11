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Лунин оказался в запасе Реала на матч против Гранады
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Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин второй раз подряд оказался в запасе команды на матч Ла Лиги. Сегодня, в 35-м туре, мадридцы будут играть на выезде против "Гранады".
Место в старте занял Тибо Куртуа. Он сыграет 2-й матч в сезоне.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 11, 2024
???? @GranadaCF@UnicajaBanco | #GranadaRealMadrid pic.twitter.com/KulLrXWPcr
Поединок Ла Лиги "Гранада" - "Реал" начнется в 19:30 по украинскому времени.
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Источник:Real Madrid
Опубликовал: Виктор Иванчук
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