Лунин оказался в запасе Реала на матч против Гранады

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин второй раз подряд оказался в запасе команды на матч Ла Лиги. Сегодня, в 35-м туре, мадридцы будут играть на выезде против "Гранады".

Место в старте занял Тибо Куртуа. Он сыграет 2-й матч в сезоне.

Поединок Ла Лиги "Гранада" - "Реал" начнется в 19:30 по украинскому времени.