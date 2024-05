Примера. Серлот приблизился к Довбику, Бильбао попрощался с надеждами на ЛЧ, Мальорка не вылетит

Плохо завершает сезон Бильбао. Шансов попасть в ЛЧ де-факто больше не осталось.

"Осасуна" после травмы Анте Будимира проиграла 4 матча подряд, но сегодня она выстояла. "Атлетик" больше владел мячом, но так и не заставил гостей нервничать.

В первом тайме самым опасным моментом "Львов" был гол Муньяина, отмененный из-за офсайда.

"Осасуна" ответила на это сразу голом — Рауль Гарсия замкнул кросс от Мохики.

В начале второй половины защита Бильбао проспала рывок Рубена Гарсии прямо по центру, и тот отправил мяч над Симоном — 0:2.

Лишь после этого Иньяки отыграл один гол не без помощи опытного Андера, но Памплона даже близко не сдавалась и претендовала на пенальти. Берчиче чуть не оторвал ногу Рубену Гарсии; почему арбитр Санчес Мартинес промолчал - загадка.

Как, впрочем, и ошибка Серхио Эрреры на выходе на 96-й минуте. Весь матч отменно играл вратарь "Осасуны", а в одном из последних эпизодов выпустил мяч из рук точно на ногу Вильялибре.

Таким образом, Бильбао чудом спас ничью; у него 62 балла и 5-я позиция. У "Осасуны" - 40 очков и 13-е место.

35-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Осасуна" - 2:2

Голы: Уильямс, 58, Вильялибре, 90+6 — Рауль Гарсия, 40, Рубен Гарсия, 47

"Атлетик": Симон — де Маркос, Вивиан, Лекуэ, Берчиче — Весга (Прадос, 63), Эррера (Унаи Гомес, 63) — Нико Уильямс (Аду, 76), Муньяин (Рауль Гарсия, 63), Беренгер (Вильялибре, 46) — Уильямс

"Осасуна": Эррера — Аресо (Морено, 76), Катена, Эррандо, Мохика — Ибаньес (Крус, 76), Торро, Муньос — Рубен Гарсия, Рауль Гарсия (Арнаис, 77), Пенья (Орос, 68)

Предупреждения: Берчиче, 22, Эррера, 45+2 — Эррандо, 34, Ибаньес, 55, Катена, 73

Невыносимо скучный матч и победа "Киновари".

За всю игру команды трижды пробили в створ ворот, и лишь две попытки были по-настоящему острыми.

В первом тайме счет открыл Джованни Гонсалес, который классно поймал на ногу мяч после прострела Хауме Косты. До ворот было метров 20.

"Лас-Пальмас" мог сравнять счет после перерыва усилиями Альберто Молейро, но его выстрел под штангу блестяще парировал Райкович.

Все остальное время "Лас-Пальмас" бессильно владел мячом, а "Мальорка" отбивалась по схеме 6-4-0 и ждала финального свистка.

Конечно, понять команду Хавьера Агирре можно. Благодаря даже такой победе она набрала 35 очков и на 90% гарантировала себе сохранение прописки. Тем временем у "Лас-Пальмаса" еще больше — 37 баллов, но заканчивает чемпионат он катастрофично. 8 поражений подряд — это повод бить набат и активно искать усиление летом.

35-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Лас-Пальмас" - 1:0

Гол: Гонсалес, 29

"Мальорка": Райкович — Гонсалес (Видаль, 84), Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста — Антонио Санчес (Абдон, 63), Саму Кошта, Дани Родригес (Дардер, 73) — Ларин (Морланес, 62), Мурики (Маскарель, 83)

"Лас-Пальмас": Вальес — Араухо (Мунир, 78), Коко, Суарес, Мармоль — Парк, Муньос (Кампанья, 63), Кириан Родригес, Луаодис (Сандро, 78), Бенито Рамирес (Молейро, 46) — Каба (Марк Кардона, 63)

Предупреждения: Гонсалес, 14, Хауме Коста, 45+1, Саму Кошта, 70, Вальент, 78, Мурики, 80, Копете, 85 — Араухо, 58, Сандро, 90+3

Драматичная победа "Вильярреала", которая должна насторожить... Артема Довбика.

"Подводники" на ходу. Они лучше провели оба тайма, но проиграли первый из-за глупого пенальти — мяч попал в руку в верховой борьбе. Остальные два гола до перерыва — это заслуга центральных нападающих. Серлот у одних и Эн-Несири у других классно замыкали навесы, доминируя в борьбе.

Второй тайм — постоянные атаки "Вильярреала", который и флангами пробовал, и через центр, и Баэна издали прикладывался. "Севилья", в свою очередь, почти не контратаковала и только отбивалась.

Стойкости "Нервиона" хватило примерно до 80-й минуты. Дальше давление от хозяев выросло настолько, что момент пошел за момент, а гол — за голом.

Первым отличился Ерсон Москера, опередивший Рамоса после прострела с левого фланга — это 2:2. Дальше забил Терратс, но его мяч отменил ВАР из-за офсайда. Ну, и окончательный счет Серлот установил на 97-й (!) минуте. Магический момент — Баэна прошел флангом, навесил, а огромный норвежец вколотил мяч в ворота, попутно отправив защитника в нокдаун.

