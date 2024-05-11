  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Гранада — Реал Мадрид 0:4. И это без игроков основы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Гранада — Реал Мадрид 0:4. И это без игроков основы

Испания

Максимально легкие три очка

Примера. Гранада — Реал Мадрид 0:4. И это без игроков основы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" впервые в этом сезоне победил в статусе чемпиона. Для этого даже не потребовался основной состав.

"Гранада" еще до начала встречи потеряла математические шансы на сохранение прописки, так что играли хозяева сугубо за "честь футболки".

Как получилось? Так себе. Первый тайм от "Насридов" был неплох, моменты возникали, но Куртуа 2-3 раза удачно подстраховал защиту — и забить не получилось.

"Реал" же по обыкновению забил в первой же толковой атаке — это Браим прострелил, Модрич пропустил, и Фран отправил мяч в сетку.

Дальше Мадрид провел еще одну атаку — и снова забил. На сей раз, хлесткий удар с левой ноги показал Арда Гюлер.

Ну, и на этом "Гранада" уже посыпалась. Когда соперник забивает абсолютно все, что создает, настроить себя на борьбу сложно. Браим Диас этим воспользовался в начале второй половины, забив два очень техничных гола. Такое впечатление, что марокканцу неинтересно просто отличиться — он обязательно хочет перед этим обыграть хотя бы одного оппонента.

Основа "Реала" - Беллингем, Винисиус, Родриго, Вальверде, Карвахаль — смотрели игру со скамейки, отдыхая после победы над "Баварией" в ЛЧ. Кроос получил 20 минут; мощный, как машина, Рюдигер — 70. Разминка, а не матч.

В таблице после него у "Сливочных" стало 90 очков; у "Гранады" - осталось 21. Хотя это уже и не так важно.

35-й тур Примеры. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Реал Мадрид" - 0:4

Голы: Фран Гарсия, 38, Гюлер, 45+2, Браим Диас, 49, 58

"Гранада": Баталья — Мендес (Рикард Санчес, 74), Пянтковский, Микель, Нева — Пеллистри, Серхио Руис (Онгла, 53), Гумбау (Вильяр, 53), Юзвяк (Кальехон, 46) — Бойе, Узуни (Мелендо, 81)

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Милитао, Рюдигер (Начо, 70), Фран Гарсия — Модрич (Кроос, 70), Камавинга, Себальос — Гюлер, Хоселу, Браим Диас

Предупреждения: Бойе, 25, Гумбау, 45

По теме
yellow-arrow
По-чемпионски. Гранада — Реал Мадрид 0:4. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Длинная подготовка к финалу ЛЧ. Гранада - Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Лунин оказался в запасе Реала на матч против Гранады
Реал (Мадрид) Гранада
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости