Примера. Гранада — Реал Мадрид 0:4. И это без игроков основы

"Реал" впервые в этом сезоне победил в статусе чемпиона. Для этого даже не потребовался основной состав.

"Гранада" еще до начала встречи потеряла математические шансы на сохранение прописки, так что играли хозяева сугубо за "честь футболки".

Как получилось? Так себе. Первый тайм от "Насридов" был неплох, моменты возникали, но Куртуа 2-3 раза удачно подстраховал защиту — и забить не получилось.

"Реал" же по обыкновению забил в первой же толковой атаке — это Браим прострелил, Модрич пропустил, и Фран отправил мяч в сетку.

1 - @Frangarcia_11 ???????? is the first #RealMadrid defender ⚪️⚪️ to score and assist in a @LaLigaEn match since @SergioRamos last did so in November 2018 against Celta Vigo (also away). Surprise. pic.twitter.com/rEbMXfZf6Q

Дальше Мадрид провел еще одну атаку — и снова забил. На сей раз, хлесткий удар с левой ноги показал Арда Гюлер.

Ну, и на этом "Гранада" уже посыпалась. Когда соперник забивает абсолютно все, что создает, настроить себя на борьбу сложно. Браим Диас этим воспользовался в начале второй половины, забив два очень техничных гола. Такое впечатление, что марокканцу неинтересно просто отличиться — он обязательно хочет перед этим обыграть хотя бы одного оппонента.

Основа "Реала" - Беллингем, Винисиус, Родриго, Вальверде, Карвахаль — смотрели игру со скамейки, отдыхая после победы над "Баварией" в ЛЧ. Кроос получил 20 минут; мощный, как машина, Рюдигер — 70. Разминка, а не матч.

5 - Only Savinho and Rodrygo Goes (six each) have scored more goals after a carrie among @LaLigaEn players than @Brahim Díaz ???????? (five as Vinícius Junior) this season in all competitions. Technical. pic.twitter.com/H5au3xPqyE