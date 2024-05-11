У Довбика и Беллингема появился серьезный конкурент в борьбе за трофей Пичичи

Лидеры голеадорской гонки не отмечались в 35-м туре. Этим воспользовался форвард "Вильярреала" Александер Серлот.

Его дубль помог одержать волевую домашнюю победу над "Севильей" (3:2). Теперь у норвежца уже 19 точных ударов и он подвинул Беллингема со второй позиции. С начала апреля нападающий забил 6 раз. Свой личный рекорд результативности игрок установил в сезоне 2019/20. Тогда он защищал цвета турецкого "Трабзонспора" (24 гола).

Также свое слово в этом туре еще не сказали Левандовский (17 мячей) и Будимир (16).