Барселона планирует продлить контракт Лопесу

"Барселона" хочет продлить контракт с Фермином Лопесом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, "Барселона" хочет заключить новый договор с Фермином, ведь испанец входит в число неприкосновенных игроков. "Барса" планирует предложить ему контракт до 2028 или 2029 года с повышением зарплаты.

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Напомним, за этот сезон Лопес сыграл в 39 играх, во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу. Действующий контракт 21-летнего хавбека рассчитан до 2027 года.