  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона планирует продлить контракт Лопесу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона планирует продлить контракт Лопесу

Испания

Вошел в команду к нетронутым

Барселона планирует продлить контракт Лопесу

фото из свободных источников

Новина українською

"Барселона" хочет продлить контракт с Фермином Лопесом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, "Барселона" хочет заключить новый договор с Фермином, ведь испанец входит в число неприкосновенных игроков. "Барса" планирует предложить ему контракт до 2028 или 2029 года с повышением зарплаты.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, за этот сезон Лопес сыграл в 39 играх, во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу. Действующий контракт 21-летнего хавбека рассчитан до 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Модрич готов продлить контракт с мадридским Реалом
yellow-arrow
Хави не видит Левандовского в команде в следующем сезоне
yellow-arrow
Переход Мбаппе может повлиять на уход Тони Крооса
Барселона Фермин Лопес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости