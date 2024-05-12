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Переход Мбаппе может повлиять на уход Тони Крооса

Испания

Сомневается в продлении трудового соглашения

Переход Мбаппе может повлиять на уход Тони Крооса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тони Кроос не уверен в продлении контракта с мадридским "Реалом".

По имеющейся информации, Кроос не хочет перестать играть важную роль в команде, на что также может повлиять приход Килиана Мбаппе в клуб, поскольку тогда "Реал Мадрид" начнет играть по схеме 4-3-3, при которой 34-летний немец потеряет свои преимущества в центре поля.

Напомним, за этот сезон Кроос принял участие в 45 играх, во всех турнирах, в которых отличился одним голом и 8 результативными передачами. Действующий контракт Крооса истекает летом 2024 года.

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Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
Ramon Alvarez
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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