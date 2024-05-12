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Переход Мбаппе может повлиять на уход Тони Крооса
Сомневается в продлении трудового соглашения
Getty Images/Global Images Ukraine
Тони Кроос не уверен в продлении контракта с мадридским "Реалом".
По имеющейся информации, Кроос не хочет перестать играть важную роль в команде, на что также может повлиять приход Килиана Мбаппе в клуб, поскольку тогда "Реал Мадрид" начнет играть по схеме 4-3-3, при которой 34-летний немец потеряет свои преимущества в центре поля.
???? Kroos tiene aún dudas sobre si renovar con el Real Madrid. No quiere vivir un último año en el que no tenga un rol principal y la posibilidad de que el Madrid juegue 4-3-3 con Mbappe, le podría hacer perder preponderancia en el centro del campo. Según mi información, aún no ha… pic.twitter.com/zcxfsf8BJs— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) May 11, 2024
Напомним, за этот сезон Кроос принял участие в 45 играх, во всех турнирах, в которых отличился одним голом и 8 результативными передачами. Действующий контракт Крооса истекает летом 2024 года.
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