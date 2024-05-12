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Хави не видит Левандовского в команде в следующем сезоне
Сделают все, чтобы избавиться от поляка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto
"Барселона" настроена продать Роберта Левандовского, сообщает Sport.es.
По информации издания, на следующей недели стороны обсудят будущее польского футболиста, главный тренер "Барселоны" Хави хочет перестроить атаку перед следующим сезоном и считает, что Левандовского нужно продать или отдать в аренду, ведь 35-летный нападающий вряд ли наберет необходимую форму для "Барсы".
Напомним, за этот сезон Левандовский сыграл в 45 матчах, во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 9 результативных передач. Действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.
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