Хави не видит Левандовского в команде в следующем сезоне

"Барселона" настроена продать Роберта Левандовского, сообщает Sport.es.

По информации издания, на следующей недели стороны обсудят будущее польского футболиста, главный тренер "Барселоны" Хави хочет перестроить атаку перед следующим сезоном и считает, что Левандовского нужно продать или отдать в аренду, ведь 35-летный нападающий вряд ли наберет необходимую форму для "Барсы".

Напомним, за этот сезон Левандовский сыграл в 45 матчах, во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 9 результативных передач. Действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.