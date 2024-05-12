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Хави не видит Левандовского в команде в следующем сезоне

Испания

Сделают все, чтобы избавиться от поляка

Хави не видит Левандовского в команде в следующем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto

Новина українською

"Барселона" настроена продать Роберта Левандовского, сообщает Sport.es.

По информации издания, на следующей недели стороны обсудят будущее польского футболиста, главный тренер "Барселоны" Хави хочет перестроить атаку перед следующим сезоном и считает, что Левандовского нужно продать или отдать в аренду, ведь 35-летный нападающий вряд ли наберет необходимую форму для "Барсы".

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Напомним, за этот сезон Левандовский сыграл в 45 матчах, во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 9 результативных передач. Действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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lucky_guy
12.05.2024 в 10:25
Ну це абсолютно логічно, можливо він ще даватиме результат, але це буде безперспективно. Довбик, Альварес, (на кого вистачить грошей)?
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Комментарии 1
lucky_guy
12.05.2024 в 10:25
Ну це абсолютно логічно, можливо він ще даватиме результат, але це буде безперспективно. Довбик, Альварес, (на кого вистачить грошей)?
Ответить
0
0

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