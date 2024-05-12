Модрич готов продлить контракт с мадридским Реалом

Лука Модрич принял решения все таки продлить контракт с мадридском "Реалом". Об этом сообщает AS.

Читайте также Арда Гюлер: Реал обещал сделать меня наследником Модрича

По информации источника, хорват думал покинуть команду, но главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти переубедил его. Отмечается, что на текущий момент Модрич не возражает против того, чтобы выходить на поле со скамейки запасных в следующем сезоне.

Напомним, в этом сезоне Модрич принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами.