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Модрич готов продлить контракт с мадридским Реалом

Испания

Анчелотти способствовал продлению контракта

Модрич готов продлить контракт с мадридским Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лука Модрич принял решения все таки продлить контракт с мадридском "Реалом". Об этом сообщает AS.

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По информации источника, хорват думал покинуть команду, но главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти переубедил его. Отмечается, что на текущий момент Модрич не возражает против того, чтобы выходить на поле со скамейки запасных в следующем сезоне.

Напомним, в этом сезоне Модрич принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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