Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Модрич готов продлить контракт с мадридским Реалом
Анчелотти способствовал продлению контракта
Getty Images/Global Images Ukraine
Лука Модрич принял решения все таки продлить контракт с мадридском "Реалом". Об этом сообщает AS.
По информации источника, хорват думал покинуть команду, но главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти переубедил его. Отмечается, что на текущий момент Модрич не возражает против того, чтобы выходить на поле со скамейки запасных в следующем сезоне.
Напомним, в этом сезоне Модрич принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами.
Популярное сейчас
- Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF
- Чемпионство Шахтера в Украинском Классическом, гол Мудрика и награда Забарного. Главные новости за 11-е мая
- Третья команда из пяти. Кривбасс обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25
- СМИ назвали клаусулу Довбика в контракте с Жироной
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО