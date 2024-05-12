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Валенсия - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Один из последних матчей Яремчука на Месталье – смотреть онлайн трансляцию

Валенсия - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Роман Яремчук летом вероятнее всего покинет "Валенсию". У украинского нападающего осталось четыре матча, чтобы попробовать проявить себя, забить голы, и привлечь внимание вероятных работодателей.

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Чемпионат Испании, 35-й тур

12 мая 2024. Валенсия, "Месталья"

"Валенсия" 19:30 "Райо Вальекано"

Трансляция – MEGOGO Футбол 3

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Телетрансляція матчу Валенсія - Райо Вальєкано
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