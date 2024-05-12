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Валенсия - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Один из последних матчей Яремчука на Месталье – смотреть онлайн трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Роман Яремчук летом вероятнее всего покинет "Валенсию". У украинского нападающего осталось четыре матча, чтобы попробовать проявить себя, забить голы, и привлечь внимание вероятных работодателей.
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Чемпионат Испании, 35-й тур
12 мая 2024. Валенсия, "Месталья"
"Валенсия" 19:30 "Райо Вальекано"
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
Телетрансляція матчу Валенсія - Райо ВальєканоСмотреть трансляцию
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