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Барселона — Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Барселона" — "Реал Сосьедад": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Барселона — Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" примет "Реал Сосьедад", который борется за место в Лиге Европы и потому позарез нуждается в очках.

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Каталонцы подходят к матчу в плохой форме. Мало того, что до конца сезона выбыл Френки де Йонг, так еще и результаты хромают. Три поражения от "ПСЖ", "Реала" и "Жироны" поставили под сомнение правильность решения Хави остаться на следующий сезон.

Все, что остается "Барсе" - бороться за второе место, до которого сейчас три очка. Достаточная ли это мотивация? Ответ увидим на поле. Каталонцы слишком нестабильны для прогнозов.

Матча осталось ждать недолго — его в понедельник, 13 мая, покажут в прямом эфире MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

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