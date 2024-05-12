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Барселона — Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" — "Реал Сосьедад": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Барселона" примет "Реал Сосьедад", который борется за место в Лиге Европы и потому позарез нуждается в очках.
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Каталонцы подходят к матчу в плохой форме. Мало того, что до конца сезона выбыл Френки де Йонг, так еще и результаты хромают. Три поражения от "ПСЖ", "Реала" и "Жироны" поставили под сомнение правильность решения Хави остаться на следующий сезон.
Все, что остается "Барсе" - бороться за второе место, до которого сейчас три очка. Достаточная ли это мотивация? Ответ увидим на поле. Каталонцы слишком нестабильны для прогнозов.
Матча осталось ждать недолго — его в понедельник, 13 мая, покажут в прямом эфире MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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