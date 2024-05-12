Реал еще не решил будущее Крооса и Модрича. Вскоре Перес встретится с футболистами

Мадридский "Реал" еще не принял решение о будущем полузащитниках Тони Крооса и Луки Модрича в клубе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Между сторонами были договоренности, однако пока они ни к чему серьезному не привели. Правда, будущее обоих будет решено очень скоро. Модрич и Кроос встретятся с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.

“Остаться в Реале? Увидим, что будет. Я хочу хорошо завершить сезон, а потом посмотрим”, – прокомментировал эту ситуацию Модрич.

Контракты 38-летнего хорвата и 34-летнего немца подходят к концу 30 июня.