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Реал еще не решил будущее Крооса и Модрича. Вскоре Перес встретится с футболистами

Испания
Обновлено

Контракты футболистов вскоре дойдут до конца

Реал еще не решил будущее Крооса и Модрича. Вскоре Перес встретится с футболистами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" еще не принял решение о будущем полузащитниках Тони Крооса и Луки Модрича в клубе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Между сторонами были договоренности, однако пока они ни к чему серьезному не привели. Правда, будущее обоих будет решено очень скоро. Модрич и Кроос встретятся с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.

“Остаться в Реале? Увидим, что будет. Я хочу хорошо завершить сезон, а потом посмотрим”, – прокомментировал эту ситуацию Модрич.

Контракты 38-летнего хорвата и 34-летнего немца подходят к концу 30 июня.

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Тони Кроос Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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