Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал еще не решил будущее Крооса и Модрича. Вскоре Перес встретится с футболистами
Контракты футболистов вскоре дойдут до конца
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" еще не принял решение о будущем полузащитниках Тони Крооса и Луки Модрича в клубе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Между сторонами были договоренности, однако пока они ни к чему серьезному не привели. Правда, будущее обоих будет решено очень скоро. Модрич и Кроос встретятся с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.
“Остаться в Реале? Увидим, что будет. Я хочу хорошо завершить сезон, а потом посмотрим”, – прокомментировал эту ситуацию Модрич.
Контракты 38-летнего хорвата и 34-летнего немца подходят к концу 30 июня.
Популярное сейчас
- Свитолина показала фото с дочерью в международный день матери
- Фьюри в фантастической форме перед боем против Усика. Фото
- Ломаченко-Камбосос: Статистика ударов и записки судей
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО