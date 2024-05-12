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Яремчук - в запасе Валенсии на матч с Райо Вальекано
Думаем, что игровое время будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч с "Райо Вальекано" в 35-м туре Ла Лиги.
Последний раз со старта за "летучих мышей" украинец выходил на поле почти 2 месяца назад, в игре с "Вильярреалом" (0:1).
XI ???? @RayoVallecanoEN pic.twitter.com/fOTZQIwE21— Valencia CF (@valenciacf_en) May 12, 2024
Поединок Ла Лиги "Валенсия" - "Райо Вальекано" пройдет на "Месталье", а начнется в 19:30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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