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Яремчук - в запасе Валенсии на матч с Райо Вальекано

Испания
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Думаем, что игровое время будет

Яремчук - в запасе Валенсии на матч с Райо Вальекано

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч с "Райо Вальекано" в 35-м туре Ла Лиги.

Последний раз со старта за "летучих мышей" украинец выходил на поле почти 2 месяца назад, в игре с "Вильярреалом" (0:1).

Поединок Ла Лиги "Валенсия" - "Райо Вальекано" пройдет на "Месталье", а начнется в 19:30.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук Валенсия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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