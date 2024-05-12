Яремчук - в запасе Валенсии на матч с Райо Вальекано

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на матч с "Райо Вальекано" в 35-м туре Ла Лиги.

Последний раз со старта за "летучих мышей" украинец выходил на поле почти 2 месяца назад, в игре с "Вильярреалом" (0:1).

Поединок Ла Лиги "Валенсия" - "Райо Вальекано" пройдет на "Месталье", а начнется в 19:30.