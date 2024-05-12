Примера. Яремчук не забил с нескольких метров, Атлетико на 99% гарантировал себе ЛЧ

Еще сильнее отдалилась "Валенсия" от зоны еврокубков.

Нету игры у "Летучих мышей". Даже кризисный "Райо" в первом тайме был на порядок острее. Мамардашвили едва вытащил хитрый удар Камельо, а попытка Альваро Гарсии на миллиметры разминулась со штангой.

Еще один убийственный момент "Райо" упустил во второй половине, когда тот же Альваро выбежал на вратаря, но Мамардашвили в очередной раз подтвердил свой статус одного из лучших голкиперов лиги.

Giorgi Mamardashvili makes a good save to deny Alvaro Garcia ???????????? pic.twitter.com/hbPvqhKsk5 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 12, 2024

"Валенсия" за весь матч создала по сути один стопроцентный момент, и имел его наш Роман Яремчук. Все, что ему нужно было сделать — это аккуратно подставить ногу под прострел Тьерри Корреи. До ворот было метров семь, ни одного соперника даже близко. И что? Украинец просто не попал в ворота.

Так его "Валенсия" не выкупит, это точно. В таблице у "Лос Чес" теперь 48 очков, это 9-е место; до зоны еврокубков еще 4 балла.

Касательно "Райо", то он с 35 баллами вышел на 16-ю строчку — зону вылета команда Иньиго Переса опережает на 6 очков.

35-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Райо Вальекано" - 0:0

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Фулькье, 76), Москера, Озкачар, Гасеровский — Герра (Алмейда, 76), Пепелу — Питер Федерико (Амалла, 88), Диего Лопес, Канос (Яремчук, 60) — Дуро (Альберто Мари, 89)

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью, Мумин, Лежен, Эспино — Валентин (Унаи Лопес, 81), Креспу (Сисс, 66) — де Фрутос (Нтека, 66), Трехо (Паласон, 46), Альваро Гарсия (Чаваррия, 76) — Камельо

Предупреждение: де Фрутос, 32

“Атлетико” на 99% гарантировал себе место в Лиге чемпионов-2024/25.

Мадридцы обязаны были побеждать крупнее, но упустили много шансов.

В первом тайме у "Сельты" вообще не работал левый фланг защиты, и Рикельме, Корреа и Лино поочередно расстреливали ворота, но спасал Гуаита. Еще один момент — уже по центру — создал, но упустил Льоренте.

"Сельта" огрызнулась в начале второй половины, когда Аспас, замыкая прострел, не пробил Облака.

Этот эпизод, впрочем, остался единственным опасным от гостей сегодня. Все остальное время на поле был только "Атлетико" - создавал, придумывал, пробивал.

В концовке давление на ворота Гуиаты возросло настолько, что голкипер делал по сэйву в минуту. Де Пауль, Депай, Барриос в элегантном прыжке — кто только не пробовал.

Ну, и в итоге "Матрасники" своего таки добились. Весь сезон Диего Симеоне требовал от Родриго де Пауля лидерских качеств, и наконец их дождался. Удар хавбека из-под защитника в девятку был великолепен.

QUÉ LOCURA EL GOLAZO DE RODRIGO DE PAUL. pic.twitter.com/mgH34XGvWm — Iván (@IvaanBlanco26) May 12, 2024

В таблице победа гарантировала "Атлетико" 70 очков — это на 8 больше, чем у Бильбао, а туров до финиша всего 3. У "Сельты", в свою очередь, осталось 34 балла — на 5 больше, чем у идущего в зоне вылета "Кадиса". Здесь все пока еще рискованнее.

35-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Сельта" - 1:0

Гол: де Пауль, 84

"Атлетико": Облак — Савич (де Пауль, 56), Витсель, Эрмосо — Аспиликуэта, Льоренте, Коке, Рикельме (Рейнилду, 75) — Корреа (Барриос, 62), Самуэл Лино (Мората, 46) — Гризманн (Депай, 75)

"Сельта": Гуаита — Жаилсон, Старфельт (Мигель Родригес, 90+2), Нуньес (Манкильо, 88) — Мингеса, Домингес, Дамиан Родригес (Дувикас, 88), Альварес — Аспас, Бамба (де ла Торре, 88) — Странд Ларсен (Альенде, 68)

Предупреждения: Витсель, 72 — Старфельт, 36