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Яремчук вышел на замену в матче против Райо Вальекано

Испания

Голов еще не было

Яремчук вышел на замену в матче против Райо Вальекано

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук вышел на замену в матче 35-го тура Ла Лиги. "Летучие мыши" играют против "Райо Вальекано". По состоянию на сейчас счет 0:0.

Роман появился на поле на 60-й минуте, заменив Серхи Каноса. Это первая замена от тренерского штаба команды в этой игре.

Следите за счетом в поединке на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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