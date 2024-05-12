Яремчук вышел на замену в матче против Райо Вальекано

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук вышел на замену в матче 35-го тура Ла Лиги. "Летучие мыши" играют против "Райо Вальекано". По состоянию на сейчас счет 0:0.

Роман появился на поле на 60-й минуте, заменив Серхи Каноса. Это первая замена от тренерского штаба команды в этой игре.

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