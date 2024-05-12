Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук получил самые низкие оценки в матче Валенсия - Райо Вальекано от статистических порталов
Игра не задалась
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нулевой ничьей завершился матч 35-го тура Ла Лиги "Валенсия" - "Райо Вальекано". Украинский нападающий Роман Яремчук вышел на поле за "летучих мышей" на 60-й минуте.
За более получаса игрового времени Роман дважды бил мимо ворот, отдал лишь 1 точный пас (из 3-х), выиграл одно единоборство (из 3-х) и однажды забежал в офсайд. Всего лишь 8 прикосновений к мячу.
Последний раз Яремчук забивал за "Валенсию" 2-го марта в игре с мадридским "Реалом". Его команда занимает сейчас 8-е место в Ла Лиге.
Популярное сейчас
- Александрия переигрывает Днепр-1, Черноморец прерывает проигрышную серию. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- УПЛ. Александрия - Днепр-1 1:0. Победа, которая не вызывает никаких вопросов
- Смотрели VAR более семи минут. Александрия забила Днепру-1 гол, который арбитры долго разбирали
- У Довбика и Беллингема появился серьезный конкурент в борьбе за трофей Пичичи
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО