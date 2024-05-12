Яремчук получил самые низкие оценки в матче Валенсия - Райо Вальекано от статистических порталов

Нулевой ничьей завершился матч 35-го тура Ла Лиги "Валенсия" - "Райо Вальекано". Украинский нападающий Роман Яремчук вышел на поле за "летучих мышей" на 60-й минуте.

За более получаса игрового времени Роман дважды бил мимо ворот, отдал лишь 1 точный пас (из 3-х), выиграл одно единоборство (из 3-х) и однажды забежал в офсайд. Всего лишь 8 прикосновений к мячу.

Последний раз Яремчук забивал за "Валенсию" 2-го марта в игре с мадридским "Реалом". Его команда занимает сейчас 8-е место в Ла Лиге.