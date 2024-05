Примера. Бетис поднялся в зону ЛЕ, Кадис не спешит вылетать в Сегунду

Матч-иллюстрация, почему "Альмерия" вылетает в Сегунду.

Гости по обыкновению плохо стартовали и позволяли Иско слишком много вблизи ворот. Итог — сперва экс-хавбек "Реала" прострелил на Форнальса, а затем забил сам, обокрав Эдгара.

Лишь при счете 0:2 "Альмерия" включилась в игру, даже забила — это Баптистао с острого угла прошил Руи Силву.

Более того, на старте второй половины гости создали еще 2-3 опасных шанса, но Эмбарба и Робертоне ничего не реализовали — это еще одна типичная проблема "Альмерии".

"Бетис" наказал за нее голом Айосе Переса после умного паса от гиперактивного Иско — и этого хватило для победы, хотя, конечно, выход на замену Луки Ромеро и надо отмечать.

13 - Top 3 midfielders with the most goal involvements in LaLiga 2023/24:



???????????????????????????? Jude Bellingham - 22 (18 goals, 4 assists).

???????? Álex Baena - 15 (2 goals, 13 assists)

???????? ISCO ALARCÓN - 13 (8 goals, 5 assists)



Emerald. pic.twitter.com/L0HQq8Wijx