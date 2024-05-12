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Примера. Бетис поднялся в зону ЛЕ, Кадис не спешит вылетать в Сегунду

Испания

Победили те, кому больше было нужно

Примера. Бетис поднялся в зону ЛЕ, Кадис не спешит вылетать в Сегунду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч-иллюстрация, почему "Альмерия" вылетает в Сегунду.

Гости по обыкновению плохо стартовали и позволяли Иско слишком много вблизи ворот. Итог — сперва экс-хавбек "Реала" прострелил на Форнальса, а затем забил сам, обокрав Эдгара.

Лишь при счете 0:2 "Альмерия" включилась в игру, даже забила — это Баптистао с острого угла прошил Руи Силву.

Более того, на старте второй половины гости создали еще 2-3 опасных шанса, но Эмбарба и Робертоне ничего не реализовали — это еще одна типичная проблема "Альмерии".

"Бетис" наказал за нее голом Айосе Переса после умного паса от гиперактивного Иско — и этого хватило для победы, хотя, конечно, выход на замену Луки Ромеро и надо отмечать.

В таблице после успеха у команды Мануэля Пеллегрини стало 55 очков, это 6-е место и зона Лиги Европы. Таким образом, "Реал Сосьедад" с 54 баллами откатился в зону Лиги конференций.

"Альмерия" же с 17 баллами осталась на дне таблицы, и если в оставшихся трех турах она на доберет очков, то побьет сразу несколько исторических антирекордов.

35-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Альмерия" - 3:2

Голы: Форнальс, 8, Иско, 28, Айосе Перес, 64 — Баптистао, 45+1, Ромеро, 66

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Сократис, Рияд, Миранда (Абнер, 84) — Гвидо Родригес, Кардосо (Абде, 60) — Форнальс (Родри, 84), Иско, Айосе Перес (Фекир, 75) — Виллиан Жозе (Карвалью, 60)

"Альмерия": Масимиану — Пубиль (Посо, 79), Чуми, Эдгар Гонсалес, Сентельес — Робертоне (Мелеро, 84), Пенья, Виера — Баптистао (Суарес, 79), Лосано (Ромеро, 65), Эмбарба

Предупреждения: Пенья, 40, Чуми, 69

“Кадис" продолжает борьбу за выживание. Шансов мало, но после сегодняшней победы они остаются.

"Героем" южан смело можно считать ветерана "Хетафе" Джене Даконама. В первом тайме он привез на свои ворота 3-4 удобных момента на ровном месте. Рохер Марти все запорол, но вот Рубен Алькарас с пенальти, назначенного за удар Даконама рукой по лицу, был точен.

"Кадис" уверенно контролировал игру примерно до 70-й минуты; даже мог забить еще — Хави Эрнандес красиво пробил с центра поля, но Сория вытащил.

Тяжко хозяевам стало лишь в эндшпиле, когда "Хета" всем составом попер отыгрываться и начал навалу, но все же южане выстояли. ВАР помог — отменил гол Латасы из-за офсайда.

В таблице после победы у "Кадиса" стало 29 баллов; для спасения надо отыграть у "Сельты" еще 6. "Хетафе" с 43 очками комфортно устроился 10-м.

35-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Алькарас, 35 (с пенальти)

"Кадис": Ледесма — Сальдуа (Карселен, 64), Фали Хименес, Чуст, Хави Эрнандес — Собрино (Алехо, 64), Эскаланте, Алькарас, Наварро (Лукас Пирес, 82) — Марти (Хуанми, 64), Рамос (Макси Гомес, 70)

"Хетафе": Сория — Кармона, Даконам (Альдерете, 46), Альварес, Рико, Анхильери (Оскар, 46) — Максимович (Мориба, 81), Сантьяго (Аленья, 58), Милья — Гринвуд, Мата (Латаса, 58)

Предупреждения: Собрино, 39, Чуст, 48, Сальдуа, 61, Алехо, 90+3, Хави Эрнандес, 90+4 — Даконам, 34, Оскар, 57

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