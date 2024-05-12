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Примера. Бетис поднялся в зону ЛЕ, Кадис не спешит вылетать в Сегунду
Победили те, кому больше было нужно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Матч-иллюстрация, почему "Альмерия" вылетает в Сегунду.
Гости по обыкновению плохо стартовали и позволяли Иско слишком много вблизи ворот. Итог — сперва экс-хавбек "Реала" прострелил на Форнальса, а затем забил сам, обокрав Эдгара.
Лишь при счете 0:2 "Альмерия" включилась в игру, даже забила — это Баптистао с острого угла прошил Руи Силву.
Более того, на старте второй половины гости создали еще 2-3 опасных шанса, но Эмбарба и Робертоне ничего не реализовали — это еще одна типичная проблема "Альмерии".
"Бетис" наказал за нее голом Айосе Переса после умного паса от гиперактивного Иско — и этого хватило для победы, хотя, конечно, выход на замену Луки Ромеро и надо отмечать.
13 - Top 3 midfielders with the most goal involvements in LaLiga 2023/24:— OptaJose (@OptaJose) May 12, 2024
???????????????????????????? Jude Bellingham - 22 (18 goals, 4 assists).
???????? Álex Baena - 15 (2 goals, 13 assists)
???????? ISCO ALARCÓN - 13 (8 goals, 5 assists)
Emerald. pic.twitter.com/L0HQq8Wijx
В таблице после успеха у команды Мануэля Пеллегрини стало 55 очков, это 6-е место и зона Лиги Европы. Таким образом, "Реал Сосьедад" с 54 баллами откатился в зону Лиги конференций.
"Альмерия" же с 17 баллами осталась на дне таблицы, и если в оставшихся трех турах она на доберет очков, то побьет сразу несколько исторических антирекордов.
35-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Альмерия" - 3:2
Голы: Форнальс, 8, Иско, 28, Айосе Перес, 64 — Баптистао, 45+1, Ромеро, 66
"Бетис": Руи Силва — Сабали, Сократис, Рияд, Миранда (Абнер, 84) — Гвидо Родригес, Кардосо (Абде, 60) — Форнальс (Родри, 84), Иско, Айосе Перес (Фекир, 75) — Виллиан Жозе (Карвалью, 60)
"Альмерия": Масимиану — Пубиль (Посо, 79), Чуми, Эдгар Гонсалес, Сентельес — Робертоне (Мелеро, 84), Пенья, Виера — Баптистао (Суарес, 79), Лосано (Ромеро, 65), Эмбарба
Предупреждения: Пенья, 40, Чуми, 69
“Кадис" продолжает борьбу за выживание. Шансов мало, но после сегодняшней победы они остаются.
"Героем" южан смело можно считать ветерана "Хетафе" Джене Даконама. В первом тайме он привез на свои ворота 3-4 удобных момента на ровном месте. Рохер Марти все запорол, но вот Рубен Алькарас с пенальти, назначенного за удар Даконама рукой по лицу, был точен.
El Celta sabía que no sería fácil cerrar la permanencia y que hoy el Cádiz podía ganar en casa al Getafe. Supongo que no contaban que fuera por esta acción.— Óscar Méndez (@Oscarmg24) May 12, 2024
pic.twitter.com/E2Ymb4iVW6
"Кадис" уверенно контролировал игру примерно до 70-й минуты; даже мог забить еще — Хави Эрнандес красиво пробил с центра поля, но Сория вытащил.
Тяжко хозяевам стало лишь в эндшпиле, когда "Хета" всем составом попер отыгрываться и начал навалу, но все же южане выстояли. ВАР помог — отменил гол Латасы из-за офсайда.
В таблице после победы у "Кадиса" стало 29 баллов; для спасения надо отыграть у "Сельты" еще 6. "Хетафе" с 43 очками комфортно устроился 10-м.
35-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Хетафе" - 1:0
Гол: Алькарас, 35 (с пенальти)
"Кадис": Ледесма — Сальдуа (Карселен, 64), Фали Хименес, Чуст, Хави Эрнандес — Собрино (Алехо, 64), Эскаланте, Алькарас, Наварро (Лукас Пирес, 82) — Марти (Хуанми, 64), Рамос (Макси Гомес, 70)
"Хетафе": Сория — Кармона, Даконам (Альдерете, 46), Альварес, Рико, Анхильери (Оскар, 46) — Максимович (Мориба, 81), Сантьяго (Аленья, 58), Милья — Гринвуд, Мата (Латаса, 58)
Предупреждения: Собрино, 39, Чуст, 48, Сальдуа, 61, Алехо, 90+3, Хави Эрнандес, 90+4 — Даконам, 34, Оскар, 57
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