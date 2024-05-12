Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симеоне – тренер с наибольшим количеством очков в истории Примеры. Предыдущий рекордсмен также играл и тренировал Атлетико
Диего покорил новую вершину
xsport
В 35-м туре Ла Лиги "матрасники" одолели дома "Сельту" и забили единственный гол в конце второго тайма. Таким образом, наставник "индейцев" заработал уже 976 баллов в качестве тренера в испанской элите. Это новый рекорд.
До сегодняшнего дня предыдущее достижение никто не мог побить 20 лет. Оно принадлежало Луису Арагонесу, который 25 лет провел в клубе, включая десять сезонов во время карьеры футболиста.
Третье место занимает еще один бывший "матрасник" Хавьер Ирурета (871). Его наибольший успех в статусе наставника – чемпионство с "Депортиво" (Ла-Корунья) в сезоне 1999/00. Отметим, что в Испании 3 очка за победу присуждают с середины 1990-х.
Популярное сейчас
- Александрия переигрывает Днепр-1, Черноморец прерывает проигрышную серию. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- УПЛ. Александрия - Днепр-1 1:0. Победа, которая не вызывает никаких вопросов
- Свитолина показала фото с дочерью в международный день матери
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО