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Симеоне – тренер с наибольшим количеством очков в истории Примеры. Предыдущий рекордсмен также играл и тренировал Атлетико

Испания

Диего покорил новую вершину

Симеоне – тренер с наибольшим количеством очков в истории Примеры. Предыдущий рекордсмен также играл и тренировал Атлетико

xsport

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В 35-м туре Ла Лиги "матрасники" одолели дома "Сельту" и забили единственный гол в конце второго тайма. Таким образом, наставник "индейцев" заработал уже 976 баллов в качестве тренера в испанской элите. Это новый рекорд.

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До сегодняшнего дня предыдущее достижение никто не мог побить 20 лет. Оно принадлежало Луису Арагонесу, который 25 лет провел в клубе, включая десять сезонов во время карьеры футболиста.

Третье место занимает еще один бывший "матрасник" Хавьер Ирурета (871). Его наибольший успех в статусе наставника – чемпионство с "Депортиво" (Ла-Корунья) в сезоне 1999/00. Отметим, что в Испании 3 очка за победу присуждают с середины 1990-х.

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Источник:
Pedro Martin
Опубликовал: Александр Симченко
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