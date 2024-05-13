Барселона - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" после болезненных поражений от "ПСЖ", "Реала" и "Жироны" попытается чуть скрасить себе настроение в матче с "Реалом Сосьедад".

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Удастся ли? Баски тоже подошли к финишу сезона в плохой форме, но они все еще боевиты, а в контратакующей игре — еще и опасны. Все указывает на то, что голы будут от обеих команд.

Примера. 35-й тур

13 мая. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 22:00 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1