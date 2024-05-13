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Барселона - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Барселона - Реал Сосьедад: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Барселона - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

"Барселона" после болезненных поражений от "ПСЖ", "Реала" и "Жироны" попытается чуть скрасить себе настроение в матче с "Реалом Сосьедад".

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Удастся ли? Баски тоже подошли к финишу сезона в плохой форме, но они все еще боевиты, а в контратакующей игре — еще и опасны. Все указывает на то, что голы будут от обеих команд.

Примера. 35-й тур
13 мая. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 22:00 "Реал Сосьедад"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Барселона - Реал Сосьєдад
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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