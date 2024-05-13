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Барселона в ожидании предложений по Араухо - в клубе уже выставили ценника на игрока

Испания

Зимой "Бавария" была готова заплатить эту сумму

Барселона в ожидании предложений по Араухо - в клубе уже выставили ценника на игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, сколько "Барселона" планирует выручить за потенциальный трансфер Рональда Араухо.

По информации Diario Sport, каталонский клуб не чувствует нехватки центральных защитников, и не прочь поправить своё финансовое положение, расставшись с уругвайским футболистом не менее чем за 100 миллионов евро. Отмечается, что предложения могут начать поступать уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось об интересе к Араухо со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".

В нынешнем сезоне Рональд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и оформил одну результативную передачу. Контракт 25-летнего центрбека с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2026 года.

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Барселона Рональд Араухо трансфер
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Источник:
Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
13.05.2024 в 12:44
100 млн за цього привозилу . В МЮ таких привозил півкоманди. А в Баварії вже витрачали купу мільйонів на Упомекано. І де воно?
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Комментарии 2
Dr. House (Поділля)
13.05.2024 в 12:44
100 млн за цього привозилу . В МЮ таких привозил півкоманди. А в Баварії вже витрачали купу мільйонів на Упомекано. І де воно?
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0
oda1979 (Запорожье)
13.05.2024 в 12:50
ну что ты так сразу... Отличная пара ЦЗ была бы:))
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