Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона в ожидании предложений по Араухо - в клубе уже выставили ценника на игрока
Зимой "Бавария" была готова заплатить эту сумму
Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно, сколько "Барселона" планирует выручить за потенциальный трансфер Рональда Араухо.
По информации Diario Sport, каталонский клуб не чувствует нехватки центральных защитников, и не прочь поправить своё финансовое положение, расставшись с уругвайским футболистом не менее чем за 100 миллионов евро. Отмечается, что предложения могут начать поступать уже в ближайшие дни.
Ранее сообщалось об интересе к Араухо со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".
В нынешнем сезоне Рональд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и оформил одну результативную передачу. Контракт 25-летнего центрбека с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2026 года.
Популярное сейчас
- Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Кривбасс - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Определились еще два участника Лиги Чемпионов от Италии, а также вице-чемпион страны
- Анчелотти и Перес склоняются к тому, чтобы вместо Лунина в финале Лиги чемпионов сыграл Куртуа
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
Комментарии 2