Барселона в ожидании предложений по Араухо - в клубе уже выставили ценника на игрока

Стало известно, сколько "Барселона" планирует выручить за потенциальный трансфер Рональда Араухо.

По информации Diario Sport, каталонский клуб не чувствует нехватки центральных защитников, и не прочь поправить своё финансовое положение, расставшись с уругвайским футболистом не менее чем за 100 миллионов евро. Отмечается, что предложения могут начать поступать уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось об интересе к Араухо со стороны "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".



В нынешнем сезоне Рональд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и оформил одну результативную передачу. Контракт 25-летнего центрбека с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2026 года.