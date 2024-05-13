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Анчелотти: Лунин провёл фантастический сезон, но Куртуа - лучший в мире

Испания

Наставник "сливочных" вновь ответил на вопрос о первом номере

Анчелотти: Лунин провёл фантастический сезон, но Куртуа - лучший в мире

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своим мнением о конкуренции между Андреем Луниным и Тибо Куртуа во вратарской линии команды.

"Вратарcкая диллемма? Лунин провел фантастический сезон, он нам очень помог, я должен это учитывать. Но у нас также есть и Куртуа. Он - лучший голкипер в мире, и когда он в лучшей форме - ему необходимо игровое время", - приводит слова итальянца Madrid Xtra.

Напомним, Куртуа выходил в стартовом составе "сливочных" в последних матчах Ла Лиги. Это были первые сыгранные игры бельгийца после тяжёлой травмы, из-за которой он пропустил почти весь сезон.

Ранее сообщалось, что Анчелотти вместе с президентом клуба Флорентино Пересом склоняются к тому, что в финальном поединке Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" вместо украинца Андрея Лунина с первых минут должен появиться Куртуа.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Caballero (DC)
13.05.2024 в 15:45
Таке враження, що Анчелотті це просто коханець Куртуа.
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Комментарии 9
Caballero (DC)
13.05.2024 в 15:45
Таке враження, що Анчелотті це просто коханець Куртуа.
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Vantala (Kharkiv)
13.05.2024 в 15:51
Або схоже на то, що у Анчелотті є очі, щоби бачити очевидне. Луніну до Куртуа ще дуже далеко.Навіть коли Куртуа в такій формі як зараз, після травми. Тут питання тільки в тому щоб Куртуа не доламати. Але до 1 червня до дня фіналу ще є час. Якщо Куртуа не травмується то ясно що він фаворит..
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xo66it (Оболонський Рейх)
13.05.2024 в 14:41
Нагадує історію з Володара Перстнів про Денетора та двох синів - улюбленого Бороміра та не любимого Фараміра
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2
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Вarcelinius
13.05.2024 в 13:59
А шоб этот лучший взял да и обосрался в финале ЛЧ.
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3
oda1979 (Запорожье)
13.05.2024 в 14:35
хоть ты и не умный импотент, но в данном случае поддержу. С одной ремаркой: Куртуа должен обосраться при условии победы РМ.
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Algrab (Костопiль)
13.05.2024 в 15:02
Підтримую...Особливо на рахунок " нерозумного імпотента"...
 
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Zapp Brannigan (Київ)
13.05.2024 в 15:07
Не є палким фанатом ані Реала, ані Борусії, тому вирішив для себе: буде Лунін - вболіватиму за Реал, ні - то за Борусію...
 
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Дід з села (Великі Пузирки)
13.05.2024 в 15:35
Зате ти є палким сцикулянтом, який ховається від захисту простих дідів з села. Швидко перемикайся на Мікі! Сцикулянт!
 
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1
Dr. House (Поділля)
13.05.2024 в 15:02
Барсел@х, ти вже давно обісраний і обісцяний по всім генделикам та аптекам по глід ходиш
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