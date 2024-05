Анчелотти: Лунин провёл фантастический сезон, но Куртуа - лучший в мире

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своим мнением о конкуренции между Андреем Луниным и Тибо Куртуа во вратарской линии команды.

Напомним, Куртуа выходил в стартовом составе "сливочных" в последних матчах Ла Лиги. Это были первые сыгранные игры бельгийца после тяжёлой травмы, из-за которой он пропустил почти весь сезон.

Ранее сообщалось , что Анчелотти вместе с президентом клуба Флорентино Пересом склоняются к тому, что в финальном поединке Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" вместо украинца Андрея Лунина с первых минут должен появиться Куртуа.

????| Ancelotti: "Goalkeepers debate? Lunin has had a fantastic season, he has helped us a lot, I have to consider that. But also Courtois, he is the best in the world when he's in his best form, he needs minutes." pic.twitter.com/ONyvQY6iTf