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Анчелотти: Лунин провёл фантастический сезон, но Куртуа - лучший в мире
Наставник "сливочных" вновь ответил на вопрос о первом номере
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своим мнением о конкуренции между Андреем Луниным и Тибо Куртуа во вратарской линии команды.
"Вратарcкая диллемма? Лунин провел фантастический сезон, он нам очень помог, я должен это учитывать. Но у нас также есть и Куртуа. Он - лучший голкипер в мире, и когда он в лучшей форме - ему необходимо игровое время", - приводит слова итальянца Madrid Xtra.
Напомним, Куртуа выходил в стартовом составе "сливочных" в последних матчах Ла Лиги. Это были первые сыгранные игры бельгийца после тяжёлой травмы, из-за которой он пропустил почти весь сезон.
Ранее
????| Ancelotti: "Goalkeepers debate? Lunin has had a fantastic season, he has helped us a lot, I have to consider that. But also Courtois, he is the best in the world when he's in his best form, he needs minutes." pic.twitter.com/ONyvQY6iTf— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 13, 2024
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