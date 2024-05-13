Анчелотти: Лунин провёл фантастический сезон, но Куртуа - лучший в мире

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своим мнением о конкуренции между Андреем Луниным и Тибо Куртуа во вратарской линии команды.

"Вратарcкая диллемма? Лунин провел фантастический сезон, он нам очень помог, я должен это учитывать. Но у нас также есть и Куртуа. Он - лучший голкипер в мире, и когда он в лучшей форме - ему необходимо игровое время", - приводит слова итальянца Madrid Xtra.

Напомним, Куртуа выходил в стартовом составе "сливочных" в последних матчах Ла Лиги. Это были первые сыгранные игры бельгийца после тяжёлой травмы, из-за которой он пропустил почти весь сезон.

Ранее сообщалось , что Анчелотти вместе с президентом клуба Флорентино Пересом склоняются к тому, что в финальном поединке Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" вместо украинца Андрея Лунина с первых минут должен появиться Куртуа.