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Реал Мадрид — Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Реал Мадрид" — "Алавес": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал Мадрид — Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
Новина українською

"Реал Мадрид" впервые в этом сезоне сыграет перед своей публикой в статусе чемпиона Испании.

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Турнирной мотивации у команды Карло Анчелотти нет, но ей важно поддержать форму перед будущим финалом Лиги чемпионов против "Боруссии". Кроме того, порадовать фанатов — тоже нужное дело.

В прошлом туре с "Гранадой" "Реал" играл резервом, и в герои выбились Браим Диас, Фран Гарсия и Арда Гюлер (4:0). Для "Алавеса" это плохие новости, ведь это значит, что на него выйдет основа — Джуд, Вини, Родриго.

Удастся ли идущим в середине таблицы баскам хотя бы минимально навязать борьбу лучшей команде Испании — увидим во вторник, 14 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало — в 22:30 по Киеву.

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