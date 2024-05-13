Реал Мадрид — Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал Мадрид" впервые в этом сезоне сыграет перед своей публикой в статусе чемпиона Испании.

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Турнирной мотивации у команды Карло Анчелотти нет, но ей важно поддержать форму перед будущим финалом Лиги чемпионов против "Боруссии". Кроме того, порадовать фанатов — тоже нужное дело.

В прошлом туре с "Гранадой" "Реал" играл резервом, и в герои выбились Браим Диас, Фран Гарсия и Арда Гюлер (4:0). Для "Алавеса" это плохие новости, ведь это значит, что на него выйдет основа — Джуд, Вини, Родриго.

Удастся ли идущим в середине таблицы баскам хотя бы минимально навязать борьбу лучшей команде Испании — увидим во вторник , 14 мая , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV . Начало — в 22:30 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Алавес Смотреть трансляцию

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