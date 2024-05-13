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Жирона — Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Жирона" — "Вильярреал": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Жирона — Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
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Этот матч — лобовая встреча двух главных претендентов на Трофео Пичичи. После 35 туров у нашего Артема Довбика 20 голов, у норвежца Александра Серлота — 19.

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Естественно, команды будут помогать своим нападающим взять приз. Но и помимо этого у "Вильярреала" большая мотивация — он еще надеется попасть в еврокубки. Сейчас "Подводники" отстают от зоны Лиги конференций на 4 очка.

Касательно "Жироны", то она уже гарантировала себе Лигу чемпионов, и сможет играть без турнирного давления — просто радовать публику на "Монтиливи".

Пойдет ли это на пользу команде Мичела — увидим во вторник, 14 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 23:00 по Киеву.

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