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Бразильский новичок Барселоны может покинуть клуб уже летом
Роке разочаровал руководство клуба
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto
Похоже, что путь бразильского форварда Виктора Роке в "Барселоне" подходит к концу.
Как сообщает Cadena SER, Роке разочаровал спортивного директора "Барселоны" Деку и главного тренера Хави Эрнандеса. Оба сошлись во мнении, что бразилец должен покинуть команду летом.
Роке в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола.
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Источник:Cadena SER
Опубликовал: Екатерина Власова
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