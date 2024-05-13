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Бразильский новичок Барселоны может покинуть клуб уже летом

Испания

Роке разочаровал руководство клуба

Бразильский новичок Барселоны может покинуть клуб уже летом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto

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Похоже, что путь бразильского форварда Виктора Роке в "Барселоне" подходит к концу.

Как сообщает Cadena SER, Роке разочаровал спортивного директора "Барселоны" Деку и главного тренера Хави Эрнандеса. Оба сошлись во мнении, что бразилец должен покинуть команду летом.

Роке в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола.

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Деку Хави Эрнандес Барселона Виктор Роке
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Екатерина Власова
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