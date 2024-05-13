Бразильский новичок Барселоны может покинуть клуб уже летом

Похоже, что путь бразильского форварда Виктора Роке в "Барселоне" подходит к концу.

Как сообщает Cadena SER, Роке разочаровал спортивного директора "Барселоны" Деку и главного тренера Хави Эрнандеса. Оба сошлись во мнении, что бразилец должен покинуть команду летом.

Роке в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 11 матчей, в которых забил 2 гола.