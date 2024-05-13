  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико предложил Барселоне обменяться игроками, но каталонцев интересует лишь денежное предложение
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико предложил Барселоне обменяться игроками, но каталонцев интересует лишь денежное предложение

Испания

Атлетико заинтересовался Ансу Фати

Атлетико предложил Барселоне обменяться игроками, но каталонцев интересует лишь денежное предложение

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" получила предложения по трансферу своего нападающего Ансу Фати, который сейчас выступает за "Брайтон" на правах аренды, но каталонцы четко дали понять, что готовы рассматривать только денежные предложения, а не обмен на других игроков.

Минимальная цена, которую "Барселона" ожидает получить за Фати, составляет 30 миллионов евро. Именно такой ответ получил "Атлетико Мадрид", который предлагал обмен на Жоао Феликса.

Финансовые проблемы "Барселоны" заставляют руководство клуба искать пути экономии средств. Поэтому обмен игроков не рассматривается.\

Читайте такжеБразильский новичок Барселоны может покинуть клуб уже летом

По теме
yellow-arrow
Жирона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2024
yellow-arrow
Реал Мадрид — Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2024
yellow-arrow
Вингеры порешали. Барселона — Реал Сосьедад 2:0. Видео голов и обзор матча
Атлетико (Мадрид) Барселона Ансу Фати
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости