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Атлетико предложил Барселоне обменяться игроками, но каталонцев интересует лишь денежное предложение
Атлетико заинтересовался Ансу Фати
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" получила предложения по трансферу своего нападающего Ансу Фати, который сейчас выступает за "Брайтон" на правах аренды, но каталонцы четко дали понять, что готовы рассматривать только денежные предложения, а не обмен на других игроков.
Минимальная цена, которую "Барселона" ожидает получить за Фати, составляет 30 миллионов евро. Именно такой ответ получил "Атлетико Мадрид", который предлагал обмен на Жоао Феликса.
Финансовые проблемы "Барселоны" заставляют руководство клуба искать пути экономии средств. Поэтому обмен игроков не рассматривается.\
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