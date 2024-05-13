Примера. Барселона — Реал Сосьедад 2:0. Все промахивались, а Ямаль забил

"Барса" победила в стиле самой себя образца прошлого сезона. Тогда победы 1:0 при равной игре шли одна за другой.

Сегодня каталонцы не были однозначно лучшими на поле. Наоборот, на старте поединка самой заметной персоной был голландец Шералдо Бекер, который имел 3-4 шанса в контратаках, но забил только раз — и то из офсайда.

"Барса" в начале до ударов дело не доводила, но существенно прибавила перед перерывом — и этого хватило.

Шансов было два — сперва Рафинья пробил в штангу издали; ну, а спустя пару минут идеальную контратаку с участием Левандовского и Гюндогана завершил ударом в одно касание Ямаль.

193 - Ilkay Gündogan has been involved in 193 open-play shot-ending sequences in @LaLigaEN 2023/24, more than any other player in the competition this season.



Engine. pic.twitter.com/m2qa6AQfpt — OptaJose (@OptaJose) May 13, 2024

Второй тайм заметно уступал первому по количеству и качеству голевых моментов. У "Барсы" в основное время вспомнить можно только удары с дистанции от Рафиньи и Феррана — Ремиро в обоих случаях не спал.

"Сосьедад" же имел более реальный шанс забить после перехвата на чужой половине, но и здесь не срослось — Браис Мендес чуть промахнулся, когда тер Штеген уже сидел на газоне.

Весь сезон одна и та же проблема у басков — нету в их составе бомбардира, способного гарантировать голы, отсюда и осечки. Потому и в таблице симпатичная, умелая команда Иманола Альгуасиля только 7-я с 54 очками. У "Барсы", которая в последней атаке еще и пенальти заработала, - 2-я строчка, 76 баллов и повод задуматься о необходимости Араухо в основе. Без него защита опять сыграла лучше, чем с ним.

0 - Barcelona have not lost any of the 13 @LaLigaEN 2023/24 games in which they have not started Ronald Araujo (W10 D3).



Alternative. pic.twitter.com/ixac0TeVXi — OptaJose (@OptaJose) May 13, 2024

35-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 2:0

Голы: Ямаль, 40, Рафинья, 90+3 (с пенальти)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Канселу — Гюндоган (Ромеу, 90+4), Кристенсен (Роберто, 70), Педри (Фермин Лопес, 70) — Ямаль, Левандовский (Ферран Торрес, 77), Рафинья

"Реал Сосьедад": Ремиро — Элустондо, Ле Норман, Пачеко (Тирни, 70) — Траоре (Одриосола, 79), Турьентес, Мерино, Арамбуру (Барренечеа, 70) — Браис Мендес (Захарян, 79), Бекер (Кубо, 70), Оярсабаль

Предупреждения: Гюндоган, 51, Рафинья, 90+3 — Арамбуру, 57, Пачеко, 64, Оярсабаль, 90+1