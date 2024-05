Примера. Барселона — Реал Сосьедад 2:0. Все промахивались, а Ямаль забил

"Барса" победила в стиле самой себя образца прошлого сезона. Тогда победы 1:0 при равной игре шли одна за другой.

Сегодня каталонцы не были однозначно лучшими на поле. Наоборот, на старте поединка самой заметной персоной был голландец Шералдо Бекер, который имел 3-4 шанса в контратаках, но забил только раз — и то из офсайда.

"Барса" в начале до ударов дело не доводила, но существенно прибавила перед перерывом — и этого хватило.

Шансов было два — сперва Рафинья пробил в штангу издали; ну, а спустя пару минут идеальную контратаку с участием Левандовского и Гюндогана завершил ударом в одно касание Ямаль.

