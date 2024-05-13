  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Барселона — Реал Сосьедад 2:0. Все промахивались, а Ямаль забил
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Барселона — Реал Сосьедад 2:0. Все промахивались, а Ямаль забил

Испания

Победили более эффективные

Примера. Барселона — Реал Сосьедад 2:0. Все промахивались, а Ямаль забил

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барса" победила в стиле самой себя образца прошлого сезона. Тогда победы 1:0 при равной игре шли одна за другой.

Сегодня каталонцы не были однозначно лучшими на поле. Наоборот, на старте поединка самой заметной персоной был голландец Шералдо Бекер, который имел 3-4 шанса в контратаках, но забил только раз — и то из офсайда.

"Барса" в начале до ударов дело не доводила, но существенно прибавила перед перерывом — и этого хватило.

Шансов было два — сперва Рафинья пробил в штангу издали; ну, а спустя пару минут идеальную контратаку с участием Левандовского и Гюндогана завершил ударом в одно касание Ямаль.

Второй тайм заметно уступал первому по количеству и качеству голевых моментов. У "Барсы" в основное время вспомнить можно только удары с дистанции от Рафиньи и Феррана — Ремиро в обоих случаях не спал.

"Сосьедад" же имел более реальный шанс забить после перехвата на чужой половине, но и здесь не срослось — Браис Мендес чуть промахнулся, когда тер Штеген уже сидел на газоне.

Весь сезон одна и та же проблема у басков — нету в их составе бомбардира, способного гарантировать голы, отсюда и осечки. Потому и в таблице симпатичная, умелая команда Иманола Альгуасиля только 7-я с 54 очками. У "Барсы", которая в последней атаке еще и пенальти заработала, - 2-я строчка, 76 баллов и повод задуматься о необходимости Араухо в основе. Без него защита опять сыграла лучше, чем с ним.

35-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Реал Сосьедад" - 2:0

Голы: Ямаль, 40, Рафинья, 90+3 (с пенальти)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Канселу — Гюндоган (Ромеу, 90+4), Кристенсен (Роберто, 70), Педри (Фермин Лопес, 70) — Ямаль, Левандовский (Ферран Торрес, 77), Рафинья

"Реал Сосьедад": Ремиро — Элустондо, Ле Норман, Пачеко (Тирни, 70) — Траоре (Одриосола, 79), Турьентес, Мерино, Арамбуру (Барренечеа, 70) — Браис Мендес (Захарян, 79), Бекер (Кубо, 70), Оярсабаль

Предупреждения: Гюндоган, 51, Рафинья, 90+3 — Арамбуру, 57, Пачеко, 64, Оярсабаль, 90+1

По теме
yellow-arrow
Жирона — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2024
yellow-arrow
Реал Мадрид — Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.05.2024
yellow-arrow
Вингеры порешали. Барселона — Реал Сосьедад 2:0. Видео голов и обзор матча
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
14.05.2024 в 00:21
Араухо ФСЁ?
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 7
avatar
Вarcelinius
14.05.2024 в 00:21
Араухо ФСЁ?
Ответить
0
1
avatar
Spokoyno (Київ)
14.05.2024 в 00:24
Та там Курбасі ледь двічі чи навіть більше не привіз... Його легким дотиком зносили з ніг Є над чим працювати
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
14.05.2024 в 00:28
Тут скоріш Лева на пенсію... Лише удар за 76 хв гри!!! xG 0,02 Головний бомбардир БЛІН!
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
14.05.2024 в 00:17
Не той вже Сосьєдад и таки Куба не та.
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
14.05.2024 в 00:11
Скукота блъ.
Ответить
0
1
avatar
Spokoyno (Київ)
14.05.2024 в 00:21
Чого ж так... До кінця гри до кінця не було відомо, як закінчиться матч Чи хтось заб'є Команди дограють чемпіонат... Нема сил та бажання "рвати пупка" заради ЧОГО?
Ответить
0
2
avatar
Spokoyno (Київ)
14.05.2024 в 00:02
Знову… Хто переможе вгадав І ігрова перевага, а реальних моментів НЕМА. Потім «вдалий» удар закінчився по… паданням у стійку. Добре, що одну з наступних атак зуміли реалізувати і Ямал, до того сім раз втрачавши м’яч, зміг завершити швидку атаку! Другий тайм… Атаки, але здебільшого для того зберегти рахунок. Лише пенальті нарешті все вирішив! PS Вихованцям Ла Масії потрібно нарощувати вагу... міць!
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости