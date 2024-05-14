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Хави: Ламин Ямал игрок для настоящего и будущего

Испания
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Комментарий главного тренера Барселоны

Хави: Ламин Ямал игрок для настоящего и будущего

Getty Images/Global Images Ukraine

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После матча 35-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал Сосьедад" 2:0, главный тренер каталонцев вышел на пресс-конференцию и дал комментарий:

"Ламин Ямал имеет такое значение, потому что он отличный игрок для настоящего и будущего. Ему еще нужно улучшить процесс принятия решений, но он еще очень молод. Он очень хороший игрок", - сказал тренер.

"Рональд Араужо и Витор Роке имели незначительные проблемы со здоровьем, поэтому не играли. Что касается Рафиньи, то он провел великолепную игру, и лично мне он очень нравится. Что касается Левандовского, у нас три игры на этой неделе, и еще больше будет в четверг и воскресенье. Но это также было тактическое изменение, нам нужны были свежие силы. Но Левандовски сегодня провел очень, очень хорошую игру", - рассуждает Хави.

Напомним, что "Барселона" в нынешнем сезоне занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, и продолжает бороться с "Жироной" за серебряные медали.

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Источник:
Официальный сайт "Барселоны"
Опубликовал: Андрей Мартыник
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