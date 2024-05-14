Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Ламин Ямал игрок для настоящего и будущего
Комментарий главного тренера Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine
После матча 35-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал Сосьедад" 2:0, главный тренер каталонцев вышел на пресс-конференцию и дал комментарий:
"Ламин Ямал имеет такое значение, потому что он отличный игрок для настоящего и будущего. Ему еще нужно улучшить процесс принятия решений, но он еще очень молод. Он очень хороший игрок", - сказал тренер.
"Рональд Араужо и Витор Роке имели незначительные проблемы со здоровьем, поэтому не играли. Что касается Рафиньи, то он провел великолепную игру, и лично мне он очень нравится. Что касается Левандовского, у нас три игры на этой неделе, и еще больше будет в четверг и воскресенье. Но это также было тактическое изменение, нам нужны были свежие силы. Но Левандовски сегодня провел очень, очень хорошую игру", - рассуждает Хави.
Напомним, что "Барселона" в нынешнем сезоне занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, и продолжает бороться с "Жироной" за серебряные медали.
Популярное сейчас
- Между Мбаппе и президентом ПСЖ произошел спор. Известна причина
- Цыганык: Металлист 1925 простимулировал Зарю в матче с Вересом
- УПЛ. Заря - Верес 1:1. Ровенчанам везет
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО