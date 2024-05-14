Серхио Рамос может перейти в команду-дебютанта МЛС

Воспитанник академии "нервионцев" Серхио Рамос вернулся в свой родной клуб прошлым летом на правах свободного агента. В этом сезоне защитник провел 34 матчей, где отметился 7 голами и результативной передачей. Впрочем, игрок, у которого контракт с "Севильей" действует до конца июня текущего года, не собирается продолжать сотрудничество с родным клубом.

Этой ситуацией хочет воспользоваться будущий представитель МЛС "Сан-Диего". Команда, планирующая присоединиться к MLS, будет пытаться подписать защитника перед началом своей инаугурационной кампании. Пока что неизвестно, удастся ли им подписать соглашение, но, согласно сообщению, Серхио Рамос присоединится к команде как свободный агент и как заявленный игрок.

Добавим, что испанец - вторая громкая цель, на которую "Сан-Диего" охотится этим летом. Другим приоритетным подписанием является мексиканец Ирвинг Лосано. Вингер является предметом многомиллионного предложения со стороны американского клуба, который стремится получить его услуги от "ПСВ" этим летом.