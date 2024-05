Клубы МЛС и Саудовской Аравии проявляют интерес к ветерану мадридского Реала

Воспитанник и капитан "сливочных" Начо Фернандес после 12 лет выступлений за первую команду "Реала" этим летом покинет клуб свободным агентом. Защитник в этом сезоне выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании, а также претендует на победу в "Лиге чемпионов", что было бы прекрасным завершением карьеры в составе мадридцев.

Впрочем, футболист может продолжить играть и в других чемпионатах. В частности, Начо получил предложения от клубов MLS и Саудовской Аравии, чтобы присоединиться к ним в конце сезона. Защитник рассматривает возможность играть где-то в другом месте, по крайней мере не в испанском чемпионате.

⚪️???????? Nacho has received proposals from MLS and Saudi clubs in order to join at the end of the season.



He’s still expected to leave Real as free agent but no intention to stay in Europe, for sure not in Spain.



MLS and Saudi, options being considered. pic.twitter.com/Z9OX1m8593