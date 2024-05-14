Президент Ла Лиги: Мбаппе будет в Реале в следующем сезоне

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил грядущий переход форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

"Мбаппе будет в "Реале" в следующем сезоне. Он один из лучших игроков в мире, как и Винисиус с Беллингемом. У "Реала" будет отличная команда, но это не гарантирует им завоевания трофеев", - передаёт слова Тебаса Madrid Zone.