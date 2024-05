Президент Ла Лиги: Мбаппе будет в Реале в следующем сезоне

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил грядущий переход форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

Ранее на "Парк де Пренс" состоялась церемония прощания с Мбаппе. Этим летом француз покинет "ПСЖ" в качестве свободного агента.

????️ Javier Tebas: "Mbappé will be at Real Madrid next season, he is one of the best players in the world - so are Vinícius and Bellingham. Real Madrid will have a great team, but this does NOT guarantee them winning trophies." pic.twitter.com/1eh58gw40B