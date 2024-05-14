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Президент Ла Лиги: Мбаппе будет в Реале в следующем сезоне

Испания

Инсайд от испанского функционера

Президент Ла Лиги: Мбаппе будет в Реале в следующем сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил грядущий переход форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

"Мбаппе будет в "Реале" в следующем сезоне. Он один из лучших игроков в мире, как и Винисиус с Беллингемом. У "Реала" будет отличная команда, но это не гарантирует им завоевания трофеев", - передаёт слова Тебаса Madrid Zone.

Ранее на "Парк де Пренс" состоялась церемония прощания с Мбаппе. Этим летом француз покинет "ПСЖ" в качестве свободного агента.

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Опубликовал: Александр Бураков
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