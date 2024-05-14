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Президент Ла Лиги: Мбаппе будет в Реале в следующем сезоне
Инсайд от испанского функционера
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил грядущий переход форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".
"Мбаппе будет в "Реале" в следующем сезоне. Он один из лучших игроков в мире, как и Винисиус с Беллингемом. У "Реала" будет отличная команда, но это не гарантирует им завоевания трофеев", - передаёт слова Тебаса Madrid Zone.
Ранее на "Парк де Пренс" состоялась церемония прощания с Мбаппе. Этим летом француз покинет "ПСЖ" в качестве свободного агента.
????️ Javier Tebas: "Mbappé will be at Real Madrid next season, he is one of the best players in the world - so are Vinícius and Bellingham. Real Madrid will have a great team, but this does NOT guarantee them winning trophies." pic.twitter.com/1eh58gw40B— Madrid Zone (@theMadridZone) May 13, 2024
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