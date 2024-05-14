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Реал Мадрид - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал Мадрид - Алавес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый чемпион Испании "Реал" уже отметил свой титул на улицах Мадрида, но бросать играть ему пока нельзя. Впереди еще финал Лиги чемпионов.
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Карло Анчелотти уже объявил, что распределит игровое время между основой и запасом, чтобы все получали практику. "Алавес"? Он был бы опасен на "Мендисорросе", но на "Бернабеу", кажется, у басков совсем мало шансов.
Примера. 36-й тур
14 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:30 "Алавес"
Арбитр: Матео Бускетс Феррер
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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