Реал Мадрид - Алавес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Новый чемпион Испании "Реал" уже отметил свой титул на улицах Мадрида, но бросать играть ему пока нельзя. Впереди еще финал Лиги чемпионов.

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Карло Анчелотти уже объявил, что распределит игровое время между основой и запасом, чтобы все получали практику. "Алавес"? Он был бы опасен на "Мендисорросе", но на "Бернабеу", кажется, у басков совсем мало шансов.

Примера. 36-й тур

14 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:30 "Алавес"

Арбитр: Матео Бускетс Феррер

Трансляция: MEGOGO Футбол 2