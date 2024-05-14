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Жирона — Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Жирона - Вильярреал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В сегодняшнем поединке встретятся двое претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионате: за три тура до конца сезона, у нашего Артема Довбыка 20 голов, у норвежца Александра Серлота - 19.
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Можно не сомневаться, что обе команды будут помогать своим форвардам взять Трофей Пичичи. Кроме того, "Вильярреал" имеет дополнительную мотивацию, поскольку от зоны еврокубков клуб отстает на 4 очка. Что касается "Жироны", то она уже гарантировала себе Лигу чемпионов и постарается выиграть последние матчи, поскольку команда еще имеет шансы занять второе место в чемпионате. Эта позиция дает возможность сыграть в Суперкубке Испании, хотя после неприятной осечки от "Алавеса", судьба этого попадания зависит от результатов "Барселоны", которая опережает клуб Мичела на одно очко.
Удастся ли отличиться украинцам в игре против "желтой субмарины" - увидим сегодня, 14 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 23:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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