Жирона — Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

В сегодняшнем поединке встретятся двое претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионате: за три тура до конца сезона, у нашего Артема Довбыка 20 голов, у норвежца Александра Серлота - 19.

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Можно не сомневаться, что обе команды будут помогать своим форвардам взять Трофей Пичичи. Кроме того, "Вильярреал" имеет дополнительную мотивацию, поскольку от зоны еврокубков клуб отстает на 4 очка. Что касается "Жироны", то она уже гарантировала себе Лигу чемпионов и постарается выиграть последние матчи, поскольку команда еще имеет шансы занять второе место в чемпионате. Эта позиция дает возможность сыграть в Суперкубке Испании, хотя после неприятной осечки от "Алавеса", судьба этого попадания зависит от результатов "Барселоны", которая опережает клуб Мичела на одно очко.

Удастся ли отличиться украинцам в игре против "желтой субмарины" - увидим сегодня , 14 мая , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 23:00 по Киеву.

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