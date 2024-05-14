Кепа сегодня сыграет свой последний матч за Реал, после чего вернется в Челси

29-летний голкипер Кепа Аррисабалага, который играет за "сливочных" на правах аренды, сегодня выйдет в стартовом составе " Реала " на матч чемпионата Испании с "Алавесом", после чего покинут мадридский клуб.

Как отмечает AS, в "Реале" благодарны Кепе за его профессионализм. Тренерский штаб планирует отблагодарить Кепу сегодня, выпустив его в стартовом составе в матче против "Алавеса".

А по информации Defensa Central, он сразу же вернется "Челси", который сразу продаст голкипера или отдаст его снова в аренду. Кепа может перейти в другой испанский гранд – мадридский "Атлетико" или же в "Валенсию".