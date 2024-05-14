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Кепа сегодня сыграет свой последний матч за Реал, после чего вернется в Челси

Испания

Испанский клуб сегодня проведет свой последний матч за королевский клуб

Кепа сегодня сыграет свой последний матч за Реал, после чего вернется в Челси

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

29-летний голкипер Кепа Аррисабалага, который играет за "сливочных" на правах аренды, сегодня выйдет в стартовом составе "Реала" на матч чемпионата Испании с "Алавесом", после чего покинут мадридский клуб.

Как отмечает AS, в "Реале" благодарны Кепе за его профессионализм. Тренерский штаб планирует отблагодарить Кепу сегодня, выпустив его в стартовом составе в матче против "Алавеса".

А по информации Defensa Central, он сразу же вернется "Челси", который сразу продаст голкипера или отдаст его снова в аренду. Кепа может перейти в другой испанский гранд – мадридский "Атлетико" или же в "Валенсию".

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