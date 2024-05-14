Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кепа сегодня сыграет свой последний матч за Реал, после чего вернется в Челси
Испанский клуб сегодня проведет свой последний матч за королевский клуб
фото из свободных источников
29-летний голкипер Кепа Аррисабалага, который играет за "сливочных" на правах аренды, сегодня выйдет в стартовом составе "
Как отмечает AS, в "Реале" благодарны Кепе за его профессионализм. Тренерский штаб планирует отблагодарить Кепу сегодня, выпустив его в стартовом составе в матче против "Алавеса".
А по информации Defensa Central, он сразу же вернется "Челси", который сразу продаст голкипера или отдаст его снова в аренду. Кепа может перейти в другой испанский гранд – мадридский "Атлетико" или же в "Валенсию".
???? Kepa says goodbye. The coaching staff is proud of his attitude and wants to give him one last game before leaving in June. He's expected to start tonight and play his final game. @diarioas pic.twitter.com/QmjuKKfQGV— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 14, 2024
Популярное сейчас
- Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Украинский игрок, уехавший в РФ: Российское гражданство значит для меня очень многое
- В ПСЖ отреагировали на новость о драке Мбаппе с президентом клуба
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО