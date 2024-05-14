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Реал отказывается от трансфера защитника Лилля. Испанцы не хотят платить 100 млн евро

Испания

18-летний талант, вероятно, останется в своем клубе

Реал отказывается от трансфера защитника Лилля. Испанцы не хотят платить 100 млн евро

losc

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Несмотря на то, что в последнее время мадридский "Реал" активно интересовался защитником "Лилля" Лени Йоро, 18-летний талант, вероятно, не перейдет в "Сантьяго Бернабеу" в летнее трансферное окно.

По информации Cadena SER, испанский клуб признает, что трансфер игрока будет чрезвычайно дорогим и не готовы платить за него целое состояние.

Ранее СМИ сообщали, что Йоро хотел, чтобы "Лилль" продал его в "Реал". Французский клуб готов это сделать, но только за сумму не менее 100 миллионов евро.

Лени в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 31 матч, в которых забил 2 гола.

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Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу Лилль Лени Йоро
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Екатерина Власова
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