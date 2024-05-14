УЕФА поставил перед владельцами Ман Сити условия допуска Жироны к Лиге чемпионов

УЕФА предложил инвесторам из Абу-Даби из City Football Group (CFG), которые владеют "Манчестер Сити" и "Жироной", продать один из этих клубов, чтобы оба могли соревноваться в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это решение основывается на правилах честной игры для команд с общими владельцами.

City Football Group имеет контрольный пакет акций в "Манчестер Сити" и 47% - в "Жироне". Кроме того, за испанский клуб в сезоне 2023/24 играют два футболиста из City Football Group (Савио и Коуту). Из-за этих обстоятельств "Жирона" и "Ман Сити" подлежат регуляции согласно правилам УЕФА в отношении владения несколькими клубами.

Если до 3 июня они не выполнят требования УЕФА, одна из команд, вероятно "Жирона", будет понижена до Лиги Европы. Приоритет в сохранении места в Лиге чемпионов имеет команда, которая займет высшее место в своей национальной лиге.