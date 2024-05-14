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УЕФА поставил перед владельцами Ман Сити условия допуска Жироны к Лиге чемпионов

Испания

Жирона может быть понижена до Лиги Европы

УЕФА поставил перед владельцами Ман Сити условия допуска Жироны к Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Siu Wu/picture alliance

Новина українською

УЕФА предложил инвесторам из Абу-Даби из City Football Group (CFG), которые владеют "Манчестер Сити" и "Жироной", продать один из этих клубов, чтобы оба могли соревноваться в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это решение основывается на правилах честной игры для команд с общими владельцами.

City Football Group имеет контрольный пакет акций в "Манчестер Сити" и 47% - в "Жироне". Кроме того, за испанский клуб в сезоне 2023/24 играют два футболиста из City Football Group (Савио и Коуту). Из-за этих обстоятельств "Жирона" и "Ман Сити" подлежат регуляции согласно правилам УЕФА в отношении владения несколькими клубами.

Если до 3 июня они не выполнят требования УЕФА, одна из команд, вероятно "Жирона", будет понижена до Лиги Европы. Приоритет в сохранении места в Лиге чемпионов имеет команда, которая займет высшее место в своей национальной лиге.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Жирона
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Источник:
ap news
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.05.2024 в 21:20
Оце попандос Жироні !
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.05.2024 в 21:20
Оце попандос Жироні !
Ответить
0
0

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