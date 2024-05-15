Альмерия — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" в одном из последних туров едет в гости к "Альмерии", которая де-факто потеряла реальные шансы сохранить прописку еще в январе.

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Безусловно, этот состав "Ла Униона" войдет в историю Примеры как один из самых слабых. 70 пропущенных голов в 35 турах — ну куда это годится? И никакие трансферы, никакие смены тренеров не помогли.

"Барселона", конечно, далека от своих лучших образцов, да и мотивации турнирной не имеет, но в прошлом туре она вполне комфортно одолела "Реал Сосьедад" (2:0). Ямаль, Рафинья, Гюндоган, Роберт — все хотят забивать.

Сколько голов Левандовский и компания отгрузят в ворота "Альмерии" - увидим в четверг , 16 мая , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча — в 22:30 по Киеву.

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