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Альмерия — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Альмерия" — "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
"Барселона" в одном из последних туров едет в гости к "Альмерии", которая де-факто потеряла реальные шансы сохранить прописку еще в январе.
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Безусловно, этот состав "Ла Униона" войдет в историю Примеры как один из самых слабых. 70 пропущенных голов в 35 турах — ну куда это годится? И никакие трансферы, никакие смены тренеров не помогли.
"Барселона", конечно, далека от своих лучших образцов, да и мотивации турнирной не имеет, но в прошлом туре она вполне комфортно одолела "Реал Сосьедад" (2:0). Ямаль, Рафинья, Гюндоган, Роберт — все хотят забивать.
Сколько голов Левандовский и компания отгрузят в ворота "Альмерии" - увидим в четверг, 16 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 22:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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