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Опытный защитник Атлетико может покинуть Мадрид летом - Инсайдер

Испания
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Игроком уже интересуются иностранные клубы

Опытный защитник Атлетико может покинуть Мадрид летом - Инсайдер

Be Soccer

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Несмотря на то, что контракт защитника "Атлетико Мадрид" Стефана Савича заканчивается в 2025 году, он летом может покинуть команду.

По информации Фабрицио Романо, футболист, который провел девять сезонов в "Атлетико", открыт к новому вызову в своей карьере. Савичем уже заинтересовались клубы из Саудовской Аравии, Турции и Италии.

Стефан в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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