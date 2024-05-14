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Опытный защитник Атлетико может покинуть Мадрид летом - Инсайдер
Игроком уже интересуются иностранные клубы
Be Soccer
Несмотря на то, что контракт защитника "Атлетико Мадрид" Стефана Савича заканчивается в 2025 году, он летом может покинуть команду.
По информации Фабрицио Романо, футболист, который провел девять сезонов в "Атлетико", открыт к новому вызову в своей карьере. Савичем уже заинтересовались клубы из Саудовской Аравии, Турции и Италии.
Стефан в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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