Опытный защитник Атлетико может покинуть Мадрид летом - Инсайдер

Несмотря на то, что контракт защитника "Атлетико Мадрид" Стефана Савича заканчивается в 2025 году, он летом может покинуть команду.

По информации Фабрицио Романо, футболист, который провел девять сезонов в "Атлетико", открыт к новому вызову в своей карьере. Савичем уже заинтересовались клубы из Саудовской Аравии, Турции и Италии.

Стефан в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 22 матча.