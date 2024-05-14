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Модрич хочет продлить контракт с Реалом, но у клуба другие планы
Модрич был готов пойти на экономические уступки, но это не изменило мнения руководства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лука Модрич, вероятно, проведет свой последний сезон в футболке "Реала". По информации испанского издания Relevo, 38-летнему хорвату не предложат новый контракт.
Модрич хотел бы продолжить карьеру в "Реале", но клуб имеет другие планы. Ожидается, что официальное объявление об уходе игрока будет сделано в ближайшее время, чтобы Лука имел возможность попрощаться с командой и болельщиками должным образом.
Также известно, что Модрич был готов пойти на экономические уступки, чтобы остаться, но это не изменило мнения руководства "Реала".
Лука в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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