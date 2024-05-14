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Беллингем забил в ворота Алавеса и сократил отставание от Довбика в гонке бомбардиров
19-й гол для Джуда в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем забил "Алавесу" в матче 36-го тура Примеры. Хавбек открыл счет в поединке. Сейчас стартовал второй тайм, на перерыв "сливочные ушли с 3:0 на табло, еще 2 гола забили Винисиус и Вальверде.
Сейчас лидирует в гонке бомбардиров нападающий "Жироны" Артем Довбик (20 голов). 19 забитых мячей есть в активе Александра Серлота из "Вильярреала" и вот теперь хавбека "Реала" Джуда Беллингема.
"Жирона" и "Вильярреал" ушли на перерыв со счетом 0:0.
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