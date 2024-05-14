Беллингем забил в ворота Алавеса и сократил отставание от Довбика в гонке бомбардиров

Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем забил "Алавесу" в матче 36-го тура Примеры. Хавбек открыл счет в поединке. Сейчас стартовал второй тайм, на перерыв "сливочные ушли с 3:0 на табло, еще 2 гола забили Винисиус и Вальверде.

Сейчас лидирует в гонке бомбардиров нападающий "Жироны" Артем Довбик (20 голов). 19 забитых мячей есть в активе Александра Серлота из "Вильярреала" и вот теперь хавбека "Реала" Джуда Беллингема.

"Жирона" и "Вильярреал" ушли на перерыв со счетом 0:0.