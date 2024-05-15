Примера. Реал Мадрид — Алавес 5:0. Гениальные голы и шоу Куртуа

Легкая победа "Реала", которая в полной мере иллюстрирует его уровень и уникальность для современной Примеры.

"Алавес"-то по сути надо хвалить. Баски сыграли качественный матч во всех линиях, создавали моменты, могли забить.

Саму и Хаджи по несколько раз разбирались возле ворот Мадрида, но это ни к чему не приводило, поскольку Тибо Куртуа действовал в воротах гениально. Если честно, после такого перфоманса сложно представить, что на финал ЛЧ Анчелотти поставит не его, а Лунина. Увы и ах.

Escandalosa esta mano de reflejos de Courtois. Del Courtois que es el mejor del mundo pic.twitter.com/PvXWLlRF1m — Madrid Sports (@MadridSports_) May 14, 2024

Тем временем в атаке "Реала" солировали полузащитники — и это тоже было без преувеличения гениально.

На 10-й минуте Беллингем, замыкая навес, из крайне неудобного положения пробил над головой вратаря точно под дальнюю штангу — 1:0.

Дальше слово взял Камавинга, который словно стоячего обыграл оппонента и аккуратно прострелил на ногу Винисиусу — 2:0.

Третьим напомнил о своих талантах Феде Вальверде — его мощному удару не стал помехой острый угол.

И это только в первом тайме. Еще дважды "Сливочные" отличились во второй половине, хотя уже никуда и не торопились. Оно как-то само.

4 - Jude Bellingham has both scored and assisted in the same LaLiga game for the fourth time this season, more than any other player in the competition in 2023/24. MVP. pic.twitter.com/K9oNVd2bDy — OptaJose (@OptaJose) May 14, 2024

И как с ними играть? Что противопоставлять? В этом сезоне только у "Атлетико" были ответы на эти вопросы; никто другой "Реал" не сумел победить хотя бы раз. Чемпионство справедливое на все 100%.

Тем временем "Алавес" с 42 очками идет 11-м. Для него этот сезон тоже удачный, просто на совсем другом уровне.

36-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Алавес" - 5:0

Голы: Беллингем, 10. Винисиус, 27, 70, Вальверде, 45+1, Гюлер, 81

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Милитао (Рюдигер, 72), Начо, Менди — Вальверде (Мартин, 82), Камавинга (Гюлер, 62). Кроос (Себальос, 72) — Беллингем — Родриго, Винисиус

"Алавес": Овоно — Горосабель (Теналья, 61), Абгар, Марин, Дуарте — Гевара (Гуриди, 62), Бланко — Сола (Алькаин, 62), Хаджи (Паничелли, 71), Риоха — Саму (Реббах, 78)

Предупреждения: Винисиус, 52 — Дуарте, 50

Очень равный поединок и справедливая ничья.

В первом тайме команды создали по одному голевому шансу — Начо Видаль свою возможность упустил, а вот Монкайола, пробивая после подбора в чужой штрафной, был точен.

Во втором тайме поначалу зрители увидели обмен опасными дальними попытками от Муньоса и Гонсалеса. Ну, а дальше был гол — и снова подбор после верховой борьбы, только теперь в исполнении Серхи Дардера.

Лучший (единственный?) шанс вырвать победу в концовке упустила "Мальорка" - это Тони Лато расстреливал ворота, но пробил точно в Айтора.

17 - Teams to have scored the most goals from set pieces in LaLiga 2023/24:



???????? FC Barcelona - 18

????⚫ CA OSASUNA - 17

???????? Villarreal CF - 17



Onslaught. pic.twitter.com/zxILfoAPEy — OptaJose (@OptaJose) May 14, 2024

Этот эпизод расстроил "Киноварь", которой победа нужнее. В таблице она 15-я с 36 баллами; лишь 7 очков отрыва от зоны вылета. "Осасуна" на 13-й позиции с 41 баллом чувствует себя гораздо спокойнее.

36-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Мальорка" - 1:1

Голы: Монкайола, 14 — Дардер, 65

"Осасуна": Айтор Фернандес — Пенья (Торро, 75), Катена, Эррандо, Крус — Монкайола, Муньос, Орос (Мой Гомес, 66) — Рубен Гарсия (Аресо, 75), Рауль Гарсия (Свенссон, 88), Арнаис (Мохика, 66)

"Мальорка": Райкович — Видаль (Копете, 76), Гонсалес, Раильо, Настасич, Лато (Хауме Коста, 83) — Дани Родригес (Антонио Санчес, 83), Маскарель (Абдон, 46), Морланес (Саму Кошта, 76), Дардер — Ларин

Предупреждение: Маскарель, 35