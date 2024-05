Примера. Реал Мадрид — Алавес 5:0. Гениальные голы и шоу Куртуа

Легкая победа "Реала", которая в полной мере иллюстрирует его уровень и уникальность для современной Примеры.

"Алавес"-то по сути надо хвалить. Баски сыграли качественный матч во всех линиях, создавали моменты, могли забить.

Саму и Хаджи по несколько раз разбирались возле ворот Мадрида, но это ни к чему не приводило, поскольку Тибо Куртуа действовал в воротах гениально. Если честно, после такого перфоманса сложно представить, что на финал ЛЧ Анчелотти поставит не его, а Лунина. Увы и ах.

Тем временем в атаке "Реала" солировали полузащитники — и это тоже было без преувеличения гениально.

На 10-й минуте Беллингем, замыкая навес, из крайне неудобного положения пробил над головой вратаря точно под дальнюю штангу — 1:0.

Дальше слово взял Камавинга, который словно стоячего обыграл оппонента и аккуратно прострелил на ногу Винисиусу — 2:0.

Третьим напомнил о своих талантах Феде Вальверде — его мощному удару не стал помехой острый угол.

И это только в первом тайме. Еще дважды "Сливочные" отличились во второй половине, хотя уже никуда и не торопились. Оно как-то само.

4 - Jude Bellingham has both scored and assisted in the same LaLiga game for the fourth time this season, more than any other player in the competition in 2023/24. MVP. pic.twitter.com/K9oNVd2bDy