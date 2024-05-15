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Анчелотти рассказал, как распределит игровое время между Луниным и Куртуа в последних матчах Ла Лиги

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Анчелотти рассказал, как распределит игровое время между Луниным и Куртуа в последних матчах Ла Лиги

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о конкуренции между Андреем Луниным и Тибо Куртуа после разгромной победы над "Алавесом" (5:0) в Ла Лиге.

"Лунин и Куртуа? Между ними все предельно ясно. У нас осталось две игры в чемпионате. Один матч сыграет Лунин, другой - Куртуа. Это замечательно, что у нас так много сухих поединков. Большая часть успеха команды заключается в этом", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, в последних трёх матчах "сливочных" в чемпионате Испании со стартовых минут выходил Куртуа.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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