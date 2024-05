С большим вкладом Лунина. Реал установил новый клубный рекорд в Ла Лиге

"Реал" одержал разгромную победу над "Алавесом" в рамках 36-го тура чемпионата Испании - 5:0.

Эта стала 20-я игра для "сливочных" в рамках текущего розыгрыша Ла Лиги без пропущенных голов, что является абсолютным рекордом в истории клуба.

Чаще всех отыграл "на ноль" Андрей Лунин. На счету украинского голкипера - 10 сухих поединков. Далее идут - Кепа Аррисабалага (7) и Тибо Куртуа (3).

Предыдущий рекорд "Реала" был установлен в сезонах 1986/87, 1987/88 и 2019/20 - тогда "сливочные" провели 19 сухих матчей.

