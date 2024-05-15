Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С большим вкладом Лунина. Реал установил новый клубный рекорд в Ла Лиге
"Сливочные" значительно прибавили в обороне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" одержал разгромную победу над "Алавесом" в рамках 36-го тура чемпионата Испании - 5:0.
Эта стала 20-я игра для "сливочных" в рамках текущего розыгрыша Ла Лиги без пропущенных голов, что является абсолютным рекордом в истории клуба.
Чаще всех отыграл "на ноль" Андрей Лунин. На счету украинского голкипера - 10 сухих поединков. Далее идут - Кепа Аррисабалага (7) и Тибо Куртуа (3).
Предыдущий рекорд "Реала" был установлен в сезонах 1986/87, 1987/88 и 2019/20 - тогда "сливочные" провели 19 сухих матчей.
20 - @realmadriden have kept 20 clean sheets in 36 LaLiga games in 2023/24, their most in a single season in the competition's history (19 in the 1986/87, 1987/88 and 2019/20 seasons). Energy. pic.twitter.com/0PSLPmUAww— OptaJose (@OptaJose) May 14, 2024
Популярное сейчас
- АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:2. Гвардиола сдал самый тяжелый экзамен перед вероятным титулом
- Цыганык: Зарплата советницы генсека УАФ Коцюбко составляет 120 тысяч грн в месяц. Зарплата детского тренера - в 6-8 раз меньше
- Ворскла - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- УЕФА поставил перед владельцами Ман Сити условия допуска Жироны к Лиге чемпионов
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО