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Анчелотти: Это мой лучший сезон в тренерской карьере
Для полного триумфа осталось выиграть ещё один поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высоко оценил достижения команды в сезоне-2023/24.
"У нас чрезвычайно талантливая команда, очень молодые парни и качественный состав. Этот клуб может ознаменовать эпоху в будущем, учитывая ценность молодых игроков, которые у нас есть на данный момент.
Это мой лучший сезон в тренерской карьере. Команда фантастически выступила в чемпионате, мы выиграли его заслуженно и без каких-либо сомнений. Все ждали осечки, но этого не произошло. Мы счастливы и на седьмом небе от счастья. Но нам нужно продолжать, потому что мы ещё не сыграли самый важный матч", - передаёт слова итальянца официальный сайт "сливочных".
Напомним, "сливочные" досрочно стали чемпионами Испании и вышли в финал Лиги чемпионов.
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