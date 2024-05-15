Анчелотти: Это мой лучший сезон в тренерской карьере

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высоко оценил достижения команды в сезоне-2023/24.

"У нас чрезвычайно талантливая команда, очень молодые парни и качественный состав. Этот клуб может ознаменовать эпоху в будущем, учитывая ценность молодых игроков, которые у нас есть на данный момент.

Это мой лучший сезон в тренерской карьере. Команда фантастически выступила в чемпионате, мы выиграли его заслуженно и без каких-либо сомнений. Все ждали осечки, но этого не произошло. Мы счастливы и на седьмом небе от счастья. Но нам нужно продолжать, потому что мы ещё не сыграли самый важный матч", - передаёт слова итальянца официальный сайт "сливочных".