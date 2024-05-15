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Анчелотти: Это мой лучший сезон в тренерской карьере

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Для полного триумфа осталось выиграть ещё один поединок

Анчелотти: Это мой лучший сезон в тренерской карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высоко оценил достижения команды в сезоне-2023/24.

"У нас чрезвычайно талантливая команда, очень молодые парни и качественный состав. Этот клуб может ознаменовать эпоху в будущем, учитывая ценность молодых игроков, которые у нас есть на данный момент.

Это мой лучший сезон в тренерской карьере. Команда фантастически выступила в чемпионате, мы выиграли его заслуженно и без каких-либо сомнений. Все ждали осечки, но этого не произошло. Мы счастливы и на седьмом небе от счастья. Но нам нужно продолжать, потому что мы ещё не сыграли самый важный матч", - передаёт слова итальянца официальный сайт "сливочных".

Напомним, "сливочные" досрочно стали чемпионами Испании и вышли в финал Лиги чемпионов.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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