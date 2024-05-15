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Барселона может летом подписать вингера Ливерпуля
Также на радаре "блауграны" ещё три фланговых нападающих
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Ливерпуля" Луис Диас попал в сферу интересов "Барселоны". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, усиление атакующей линии в летнее трансферное окно является приоритетным заданием для руководства каталонского клуба.
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Отмечается, что сам Диас также заинтересован в трансфере. В частности, ранее отец Луиса заявил, что его сын мечтал играть за "Барселону".
Помимо колумбийца, "сине-гранатовые" также рассматривают кандидатуры Нико Уильямса ("Атлетик"), Пепе ("Порту") и Дани Ольмо ("Лейпциг").
Контракт Диаса с "Ливерпулем" рассчитан до середины 2027 года.
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