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Барселона может летом подписать вингера Ливерпуля

Испания

Также на радаре "блауграны" ещё три фланговых нападающих

Барселона может летом подписать вингера Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вингер "Ливерпуля" Луис Диас попал в сферу интересов "Барселоны". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, усиление атакующей линии в летнее трансферное окно является приоритетным заданием для руководства каталонского клуба.

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Отмечается, что сам Диас также заинтересован в трансфере. В частности, ранее отец Луиса заявил, что его сын мечтал играть за "Барселону".

Помимо колумбийца, "сине-гранатовые" также рассматривают кандидатуры Нико Уильямса ("Атлетик"), Пепе ("Порту") и Дани Ольмо ("Лейпциг").

Контракт Диаса с "Ливерпулем" рассчитан до середины 2027 года.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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