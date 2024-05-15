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Невероятный первый сезон. Беллингем набрал 35 очков по системе "гол+пас" в 40 матчах за Реал
Впечатляющая статистика Джуда
Getty Images/Global Images Ukraine
Джуд Беллингем забил один гол и оформил две результативные передачи в матче 36-го тура Ли Лиги между "Реалом" и "Алавесом" (5:0).
Всего в этом сезоне английский полузащитник набрал 35 очков (23 забитых мяча и 12 асссистов) по системе "гол+пас" в 40 матчах в составе "сливочных".
Напомним, Беллингем пополнил состав "Реала" прошлым летом, перейдя из дортмундской "Боруссии". 1 июня Джуд сыграет против своего бывшего клуба в рамках финала Лиги чемпионов.
23 GOALS & 12 ASSISTS!— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 14, 2024
JUDE BELLINGHAM IS INCREDIBLE! ???? pic.twitter.com/1NptOze6V6
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