Невероятный первый сезон. Беллингем набрал 35 очков по системе "гол+пас" в 40 матчах за Реал

Джуд Беллингем забил один гол и оформил две результативные передачи в матче 36-го тура Ли Лиги между "Реалом" и "Алавесом" (5:0).

Всего в этом сезоне английский полузащитник набрал 35 очков (23 забитых мяча и 12 асссистов) по системе "гол+пас" в 40 матчах в составе "сливочных".

Напомним, Беллингем пополнил состав "Реала" прошлым летом, перейдя из дортмундской "Боруссии". 1 июня Джуд сыграет против своего бывшего клуба в рамках финала Лиги чемпионов.