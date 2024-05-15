Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Если Кроос выиграет Евро и Лигу чемпионов - он может побороться за Золотой Мяч
34-летний хавбек также входит в список претендентов на престижную награду
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил шансы полузащитника команды Тони Крооса выиграть "Золотой мяч" по итогам 2024 года.
"Является ли Кроос кандидатом на "Золотой мяч"? Всё может случиться. Летом проходят важные турниры. У Крооса с Германией есть шанс выиграть чемпионат Европы и оформить дубль с "Реалом", победив в чемпионате и в Лиге чемпионов. Если он это сделает, то почему бы и нет? Он может побороться за приз", - приводит слова итальянца официальный сайт "сливочных".
На счету Крооса 1 забитый мяч и 9 голевых передач в 45 матчах в текущем сезоне.
Популярное сейчас
- Артем Гагарин: Лига Европы или Лига конференций? Кривбасс хочет выступать в как можно лучшем турнире
- Анчелотти рассказал, как распределит игровое время между Луниным и Куртуа в последних матчах Ла Лиги
- Демонстрация силы. Реал Мадрид — Алавес 5:0. Видео голов и обзор матча
- Лунин принял окончательное решение о своем будущем в Реале
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО