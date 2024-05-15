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Анчелотти: Если Кроос выиграет Евро и Лигу чемпионов - он может побороться за Золотой Мяч

Испания

34-летний хавбек также входит в список претендентов на престижную награду

Анчелотти: Если Кроос выиграет Евро и Лигу чемпионов - он может побороться за Золотой Мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил шансы полузащитника команды Тони Крооса выиграть "Золотой мяч" по итогам 2024 года.

"Является ли Кроос кандидатом на "Золотой мяч"? Всё может случиться. Летом проходят важные турниры. У Крооса с Германией есть шанс выиграть чемпионат Европы и оформить дубль с "Реалом", победив в чемпионате и в Лиге чемпионов. Если он это сделает, то почему бы и нет? Он может побороться за приз", - приводит слова итальянца официальный сайт "сливочных".

На счету Крооса 1 забитый мяч и 9 голевых передач в 45 матчах в текущем сезоне.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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