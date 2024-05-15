Анчелотти: Если Кроос выиграет Евро и Лигу чемпионов - он может побороться за Золотой Мяч

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил шансы полузащитника команды Тони Крооса выиграть "Золотой мяч" по итогам 2024 года.

"Является ли Кроос кандидатом на "Золотой мяч"? Всё может случиться. Летом проходят важные турниры. У Крооса с Германией есть шанс выиграть чемпионат Европы и оформить дубль с "Реалом", победив в чемпионате и в Лиге чемпионов. Если он это сделает, то почему бы и нет? Он может побороться за приз", - приводит слова итальянца официальный сайт "сливочных".