Винисиус: Сделал всё возможное, чтобы Беллингем присоединился к Реалу. Я его большой поклонник

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что поспобствовал переходу Джуда Беллингема в мадридский клуб.

Вчера "сливочные" одержали разгромную победу над "Алавесом" со счётом 5:0. Винисиус на свой счёт записал дубль, Беллингем - гол и 2 ассиста.

????️ Vinicius Jr: “I’ve done everything possible for Jude to join Real Madrid. I’m a big fan of him. I hope he wins top scorer of La Liga.” pic.twitter.com/Et2jkaNFXo