Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Винисиус: Сделал всё возможное, чтобы Беллингем присоединился к Реалу. Я его большой поклонник
Вини явно не прогадал
Фото з відкритих джерел
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что поспобствовал переходу Джуда Беллингема в мадридский клуб.
"Я сделал все возможное, чтобы Джуд присоединился к "Реалу". Я его большой поклонник. Надеюсь, он станет лучшим бомбардиром Ла Лиги", - передаёт слова бразильца Madrid Zone.
Вчера "сливочные" одержали разгромную победу над "Алавесом" со счётом 5:0. Винисиус на свой счёт записал дубль, Беллингем - гол и 2 ассиста.
????️ Vinicius Jr: “I’ve done everything possible for Jude to join Real Madrid. I’m a big fan of him. I hope he wins top scorer of La Liga.” pic.twitter.com/Et2jkaNFXo— Madrid Zone (@theMadridZone) May 14, 2024
Популярное сейчас
- Потерял доверие Шовковского. Динамо летом попрощается с форвардом - СМИ
- Финал Кубка Украины. Как результат повлияет на еврокубковую заявку 2024/25
- Ман Сити приблизился к титулу, неудача Жироны, кураж Реала. Главные новости за 14 мая
- Лунин принял окончательное решение о своем будущем в Реале
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО