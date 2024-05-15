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Винисиус: Сделал всё возможное, чтобы Беллингем присоединился к Реалу. Я его большой поклонник

Испания

Вини явно не прогадал

Винисиус: Сделал всё возможное, чтобы Беллингем присоединился к Реалу. Я его большой поклонник

Фото з відкритих джерел

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Вингер "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что поспобствовал переходу Джуда Беллингема в мадридский клуб.

"Я сделал все возможное, чтобы Джуд присоединился к "Реалу". Я его большой поклонник. Надеюсь, он станет лучшим бомбардиром Ла Лиги", - передаёт слова бразильца Madrid Zone.

Вчера "сливочные" одержали разгромную победу над "Алавесом" со счётом 5:0. Винисиус на свой счёт записал дубль, Беллингем - гол и 2 ассиста.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Джуд Беллингем
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Опубликовал: Александр Бураков
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